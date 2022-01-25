В то же время пострадавшие есть и среди протестующих. Правда, их точное количество пока неизвестно.
Важно Во время акции протеста ФЛП под Радой произошли столкновения: полиция начала задерживать людей
Как сообщает ряд телеграмм-каналов, пострадали по меньшей мере 2 журналиста и 2 оператора. В то же время в противостоянии под Радой пострадал еще и протестующий. Даже после помощи врачей он не подавал признаков жизни.
Правоохранители применили слезоточивый газ
Полиции таки удалось захватить сцену организаторов акции. Ее пытаются демонтировать. Правоохранители активно задерживают людей и применяют слезоточивый газ.
Впоследствии стало известно, что протестующие таки восстановили контроль за сценой, столкновения прекратились. СМИ описывают ситуацию так:
Честно, непонятно, зачем вообще штурмовали сцену. Протестующие уже хотели уходить и принимали решение, когда продолжить протест, вдруг силовики решили захватить сцену, что спровоцировало новую волну столкновений. Но сейчас полицейские отступили.
Какая ситуация под Радой / Фото "Радио Свобода"
Правоохранители задерживают активистов / Фото "Радио Свобода"
Силовики напали на журналистов: смотрите видео
Активисту стало плохо под Радой: смотрите видео
Заметим, что пострадавшие есть и среди силовиков. На обнародованном видео видно, как побратимы уводят одного из правоохранителей подальше от толпы.
Правоохранителям тоже досталось: смотрите видео
Нардепов эвакуировали
СМИ сообщают, что нардепов Верховной Рады эвакуировали из здания парламента через подземный переход. Там, мол, есть специальный выход для таких случаев.
Парламентариев эвакуировали из Рады: смотрите видео
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