В то же время пострадавшие есть и среди протестующих. Правда, их точное количество пока неизвестно.

Важно Во время акции протеста ФЛП под Радой произошли столкновения: полиция начала задерживать людей

Как сообщает ряд телеграмм-каналов, пострадали по меньшей мере 2 журналиста и 2 оператора. В то же время в противостоянии под Радой пострадал еще и протестующий. Даже после помощи врачей он не подавал признаков жизни.

Правоохранители применили слезоточивый газ

Полиции таки удалось захватить сцену организаторов акции. Ее пытаются демонтировать. Правоохранители активно задерживают людей и применяют слезоточивый газ.

Впоследствии стало известно, что протестующие таки восстановили контроль за сценой, столкновения прекратились. СМИ описывают ситуацию так:

Честно, непонятно, зачем вообще штурмовали сцену. Протестующие уже хотели уходить и принимали решение, когда продолжить протест, вдруг силовики решили захватить сцену, что спровоцировало новую волну столкновений. Но сейчас полицейские отступили.



Какая ситуация под Радой / Фото "Радио Свобода"

Правоохранители задерживают активистов / Фото "Радио Свобода"

Силовики напали на журналистов: смотрите видео

Активисту стало плохо под Радой: смотрите видео​

Заметим, что пострадавшие есть и среди силовиков. На обнародованном видео видно, как побратимы уводят одного из правоохранителей подальше от толпы.

Правоохранителям тоже досталось: смотрите видео

Нардепов эвакуировали

СМИ сообщают, что нардепов Верховной Рады эвакуировали из здания парламента через подземный переход. Там, мол, есть специальный выход для таких случаев.

Парламентариев эвакуировали из Рады: смотрите видео

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