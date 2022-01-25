Організатори закликають усіх ФОПів вийти уранці 26 січня на протест під Верховною Радою. Водночас, за деякими даними, Верховна Рада ввечері проведе позачергове засідання.
Що було раніше ФОПи намагаються штурмувати Раду: їх відтісняють правоохоронці
Затриманих відпустили
Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 19 учасників протесту затримали правоохоронці. Однак їх нібито відпустили – за них заплатили штраф.
Правоохоронці, які охороняли будівлю парламенту, також розійшлися.
Мітинг ФОПів розійшовся до ранку 26 січня: дивіться відео
ФОПи закликають усіх вийти уранці 26 січня о 9:00: дивіться відео
Якими є вимоги мітингувальників
Учасники акції "SaveФОП" вимагають ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Законопроєкт пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. Також пропонується ввести окремі ліміти доходів для ФОПів з найманими працівниками.
Протести ФОПів 25 січня: головне
- 25 січня ФОПи вийшли на протест з вимогою до Верховної Ради ухвалити вищезгаданий законопроєкт. Цього дня парламент повернувся з відпустки.
- Під час мітингу відбулися сутички з правоохоронцями. Унаслідок цього кілька людей отримали травми, зокрема 2 журналісти та 2 оператори.
- Учасники протесту намагалися штурмом взяти будівлю парламенту, однак правоохоронці їх відтіснили.