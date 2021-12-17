Як наслідок – правоохоронці почали затримувати протестувальників ФОПів. Натомість ФОПи трохи розгромили поліцейське авто.

Важливо ФОПам можуть обмежити сфери діяльності: що пропонує новий законопроєкт

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