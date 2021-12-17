Как следствие, правоохранители начали задерживать протестующих ФЛП. ФЛП немного разгромили полицейское авто.
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Что известно о митинге
Его организовали представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей "SaveФОП". Они частично заблокировали проезжую часть на улице Грушевского возле здания Верховной Рады в Киеве. Участие в протесте приняли примерно 1000 человек. Они разместились на участке дороги между улицами Липская и Шелковичная с зажженными файерами.
Митингующие пришли под здание парламента с самого утра 17 декабря. Сперва их было немного – всего несколько десятков человек.
Протест под Радой / Фото 24 канала
За порядком следят десятки правоохранителей / Фото 24 канала
Требования протестующих
Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Что известно о законопроекте №5866-1Он предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО относительно товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты. Также предлагается ввести отдельные лимиты доходов для ФЛП с наемными работниками
Столкновения с правоохранителями
За порядком следит несколько сотен правоохранителей, которые периодически оттесняют участников акции от пересечения улиц Грушевского и Шелковичной, чтобы предотвратить перекрытие движения транспорта. Одного из самых активных протестующих забрали за руки и ноги.
Правоохранители оттеснили участников акции: смотрите видео
Какая ситуация под Радой: смотрите видео
Заметим, что 17 декабря Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. На нем рассмотрят законопроект № 6376, в котором говорится об отсрочке применения кассовых аппаратов малым бизнесом.