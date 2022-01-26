Последствия столкновений под Радой
В результате потасовки с правоохранителями пострадали 18 силовиков и 3 участников акции. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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В полиции отметили, что активные участники протеста вели себя агрессивно, а на требования правоохранителей прекратить свои действия не реагировали.
Поэтому, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их,
– говорится в сообщении.
По данному факту открыли 2 уголовных дела:
- о хулиганстве;
- угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.
Сейчас продолжаются следственные действия. Ранее СМИ писали, что среди пострадавших якобы есть по меньшей мере двое журналистов и операторов.
Кстати, правоохранители также опровергли информацию о смерти активиста, которую распространяли в интернете. Полицейские объяснили, что мужчине стало плохо и они оказали ему первую медицинскую помощь.
Что известно о протесте предпринимателей
- Участники акции "SaveФЛП" требуют, чтобы нардепы одобрили законопроект №5866-1, который направлен на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Так, документ предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО относительно товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты.
- 25 января Верховная Рада вернулась из отпуска и предприниматели собрались под стенами парламента, требуя одобрения законопроекта.
- Однако документ не рассмотрели и никто из представителей власти к ФЛП не вышел. По данным СМИ, нардепов эвакуировали через специальный выход.
- Во время протеста полицейские задержали 19 активистов.
- Впоследствии предприниматели разошлись, однако заверили, что утром 26 января снова придут под Раду.