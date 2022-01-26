Наслідки сутичок під Радою

Унаслідок штовханини з правоохоронцями постраждали 18 силовиків та 3 учасників акції. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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У поліції наголосили, що активні учасники протесту поводилися агресивно, а на вимоги правоохоронців припинити свої дії не реагували.

Тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися у ситуацію та відтіснили їх,

– мовиться у повідомленні.

За цим фактом відкрили 2 кримінальні справи:

про хуліганство;

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі тривають слідчі дії. Раніше ЗМІ писали, що серед постраждалих нібито є щонайменше двоє журналістів та операторів.

До речі, правоохоронці також спростували інформацію про смерть активіста, яку поширювали в інтернеті. Поліцейські пояснили, що чоловіку стало зле й вони надали йому першу медичну допомогу.

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