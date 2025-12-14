Россияне вышли на протест, но причина – вовсе не война: что разозлило людей

В Томске 14 декабря россияне вышли на пикет. Однако причиной недовольства оккупантов стала вовсе не война против Украины или же массовая отправка их граждан на фронт.

Причиной этого стала блокировка на территории России игровой платформы Roblox. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский оппозиционный телеканал "Дождь" и издание ASTRA.

Что известно о протестах против блокировки Roblox в Томске?

По данным российских СМИ, пикет в Томске собрал примерно 50 человек, где были как противники этого решения, так и сторонники. Также отмечалось, что протест якобы был согласован с местными властями, а на местах находились правоохранители.

На акции в целом присутствовала молодежь, которая держала плакаты с надписями: "ААААААА РУКИ ПРОЧЬ ОТ РОБЛОКСА!", "Блокировка и запреты все?! На что вы способны?", "Верните ЯОЫОХ!", "Roblox – жертва цифрового железного занавеса", "Roblox – нежная штучка, играй и не блокируй" и так далее.

В Томске россияне протестовали против блокировки Roblox / Фото российских СМИ

Журналисты пишут, что в результате этого пикета 2 человека были задержаны. Предварительно, это были Арсений Леошко и Александр Ершов, члены партии "Другая Россия Лимонова".

Как пишут издания, мужчин задержали за демонстрацию якобы запрещенной символики – партийной "лимонки". Ершова позже отпустили без составления протокола.

Справочно! "Другая Россия Е. В. Лимонова" – радикальная незарегистрированная политическая партия в России, сочетающая национализм и социализм, выступает против Запада и за "русский мир". Партия также поддерживает сепаратистские группировки "ДНР" и "ЛНР" в Донецкой и Луганской областях нашего государства.

По данным СМИ, саму акцию хотели провести в центре Томска, однако этого не позволили местные власти, поэтому люди собрались на окраинах города. Акцию анонсировал местный общественный деятель Антон Исаков.

Пикет в российском Томске из-за блокировки Roblox: смотрите видео

Перед началом акции, как отмечают российские издания, организаторы и участники очистили площадку от снега, высота которого достигала 50 сантиметров. Кроме того, полиция проверяла наличие военных билетов у молодых людей.

Почему в России заблокировали Roblox?