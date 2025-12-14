Причиной этого стала блокировка на территории России игровой платформы Roblox. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский оппозиционный телеканал "Дождь" и издание ASTRA.

Что известно о протестах против блокировки Roblox в Томске?

По данным российских СМИ, пикет в Томске собрал примерно 50 человек, где были как противники этого решения, так и сторонники. Также отмечалось, что протест якобы был согласован с местными властями, а на местах находились правоохранители.

На акции в целом присутствовала молодежь, которая держала плакаты с надписями: "ААААААА РУКИ ПРОЧЬ ОТ РОБЛОКСА!", "Блокировка и запреты все?! На что вы способны?", "Верните ЯОЫОХ!", "Roblox – жертва цифрового железного занавеса", "Roblox – нежная штучка, играй и не блокируй" и так далее.

В Томске россияне протестовали против блокировки Roblox / Фото российских СМИ

Журналисты пишут, что в результате этого пикета 2 человека были задержаны. Предварительно, это были Арсений Леошко и Александр Ершов, члены партии "Другая Россия Лимонова".

Как пишут издания, мужчин задержали за демонстрацию якобы запрещенной символики – партийной "лимонки". Ершова позже отпустили без составления протокола.

Справочно! "Другая Россия Е. В. Лимонова" – радикальная незарегистрированная политическая партия в России, сочетающая национализм и социализм, выступает против Запада и за "русский мир". Партия также поддерживает сепаратистские группировки "ДНР" и "ЛНР" в Донецкой и Луганской областях нашего государства.

По данным СМИ, саму акцию хотели провести в центре Томска, однако этого не позволили местные власти, поэтому люди собрались на окраинах города. Акцию анонсировал местный общественный деятель Антон Исаков.

Пикет в российском Томске из-за блокировки Roblox: смотрите видео

Перед началом акции, как отмечают российские издания, организаторы и участники очистили площадку от снега, высота которого достигала 50 сантиметров. Кроме того, полиция проверяла наличие военных билетов у молодых людей.

Почему в России заблокировали Roblox?