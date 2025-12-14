Росіяни вийшли на протест, але причина – зовсім не війна: що розлютило людей

У Томську 14 грудня росіяни вийшли на пікет. Однак причиною невдоволення окупантів стала зовсім не війна проти України або ж масове вирядження їхніх громадян на фронт.

Причиною цього стало блокування на території Росії ігрової платформи Roblox. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський опозиційний телеканал "Дождь" та видання ASTRA.

Що відомо про протести проти блокування Roblox у Томську?

За даними російських ЗМІ, пікет у Томську зібрав приблизно 50 осіб, де були як противники цього рішення, так і прихильники. Також зазначалося, що протест нібито був погоджений із місцевою владою, а на місцях перебували правоохоронці.

На акції загалом була присутня молодь, яка тримала плакати з написами: "ААААААА РУКИ ГЕТЬ ВІД РОБЛОКСУ!", "Блокування та заборони все?! На що ви здатні?", "Поверніть ЯОЫОХ!", "Roblox – жертва цифрової залізної завіси", "Roblox – ніжна штучка, грай і не блокуй" тощо.

У Томську росіяни протестували проти блокування Roblox / Фото російських ЗМІ

Журналісти пишуть, що внаслідок цього пікету 2 людини були затримані. Попередньо, це були Арсеній Леошко та Олександр Єршов, члени партії "Інша Росія Лімонова".

Як пишуть видання, чоловіків затримали за демонстрацію нібито забороненої символіки – партійної "лимонки". Єршова пізніше відпустили без складання протоколу.

Довідково! "Інша Росія Е. В. Лимонова" – радикальна незареєстрована політична партія в Росії, що поєднує націоналізм і соціалізм, виступає проти Заходу й за "русскій мір". Партія також підтримує сепаратистські угруповання "ДНР" та "ЛНР" у Донецькій та Луганській областях нашої держави.

За даними ЗМІ, саму акцію хотіли провести у центрі Томська, однак цього не дозволила місцева влада, тож люди зібралися на околицях міста. Акцію анонсував місцевий громадський діяч Антон Ісаков.

Пікет у російському Томську через блокування Roblox: дивіться відео

Перед початком акції, як зазначають російські видання, організатори та учасники очистили майданчик від снігу, висота якого сягала 50 сантиметрів. Окрім того, поліція перевіряла наявність військових квитків у молодиків.

