На протестах в Иране погибло около 2 000 человек: есть ли среди них украинцы
- В Иране во время протестов погибло около 2000 человек, но украинцев среди погибших нет.
- Министерство иностранных дел Украины продолжает мониторинг ситуации в Иране.
В Иране с конца декабря продолжаются кровавые протесты. По состоянию на 13 января известно уже об около 2 000 жертв.
В Министерстве иностранных дел 24 Канала сообщили, есть ли среди них украинцы.
Есть ли среди жертв в Иране украинцы?
В МИД рассказали, что по состоянию на утро 13 января данных об украинцах среди жертв беспорядков в Иране нет.
Информация о наличии среди погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины в посольство Украины в Иране не поступала,
– сказали в министерстве.
В то же время учреждение продолжает осуществлять мониторинг ситуации в стране.
Как уже отмечалось, во время протестов в Иране погибли около 2 000 человек. Об этом во вторник, 13 января, сообщил иранский чиновник агентству Reuters.
Он обвинил "террористов" в гибели мирных жителей и сотрудников служб безопасности.
Что предшествовало?
Демонстрации в Иране продолжаются с 28 декабря. Люди вышли на протесты из-за падения иранского риала, курс которого превысил 1,4 миллиона долларов. Экономика страны страдает от международных санкций.
На фоне протестов наследный принц Ирана призвал президента США вмешаться в ситуацию. Трамп заявил, что готов помочь. Позже появились данные, что Белый дом начал обсуждать возможность масштабного авиаудара по Ирану.
А 13 января США даже призвали своих граждан немедленно выехать из Ирана и не рассчитывать на помощь правительства. К слову, МИД Украины также призвали украинцев покинуть страну.