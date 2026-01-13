На протестах в Ірані загинуло близько 2 000 людей: чи є серед них українці

В Ірані з кінця грудня тривають криваві протести. Станом на 13 січня відомо уже про близько 2 000 жертв.

У Міністерстві закордонних справ 24 Каналу повідомили, чи є серед них українці.

Чи є серед жертв в Ірані українці?

У МЗС розповіли, що станом на ранок 13 січня даних про українців серед жертв заворушень в Ірані немає.

Інформація щодо наявності серед загиблих, постраждалих або затриманих громадян України до посольства України в Ірані не надходила,

– сказали у міністерстві.

Водночас установа продовжує здійснювати моніторинг ситуації у країні.

Як уже зазначалося, під час протестів в Ірані загинули близько 2 000 людей. Про це у вівторок, 13 січня, повідомив іранський чиновник агентству Reuters.

Він звинуватив "терористів" у загибелі мирних жителів та співробітників служб безпеки.

Що передувало?