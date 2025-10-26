Посол ЕС в Украине сказала, как антикоррупционный протест повлиял на имидж государства в мире

Европа обратила внимание на антикоррупционные протесты в Украине, которые прошли летом 2025 года. Из этого можно сделать несколько выводов.

Об этом 24 Каналу рассказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. По ее словам, ситуация с антикоррупционными протестами явно повлияла на имидж Украины. Тут стоит рассказать о нескольких нюансах.

К теме "Руки прочь от НАБУ": по всей Украине проходят акции за независимость антикоррупционных органов

Как протесты повлияли на имидж Украины?

Как отметила Матернова, Европа однозначно положительно отреагировала на действия украинского общества. Молодежь показала, что готова бороться против неправильных решений. В то время старшие продолжают защищать Украину против российских оккупантов.

Дух свободного и некоррумпированного общества пронизывает все поколения. Это на самом деле замечательная новость. А еще и тот факт, что власть немедленно отреагировала и приняла меры для исправления ситуации,

– отметила Матернова.

Это свидетельствует, что в Украине живет демократический дух. Но важно, чтобы таких атак на антикоррупционную инфраструктуру больше не было.

Протесты в Украине: кратко