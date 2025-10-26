Посол ЄС сказала, як антикорупційні протести вплинули на імідж України у світі

Європа звернула увагу на антикорупційні протести в Україні, які пройшли влітку 2025 року. З цього можна зробити кілька висновків.

Про це 24 Каналу розповіла посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. За її словами, ситуація з антикорупційними протестами явно вплинула на імідж України. Тут варто розповісти про кілька нюансів.

До теми "Руки геть від НАБУ": по всій Україні проходять акції за незалежність антикорупційних органів

Як протести вплинули на імідж України?

Як наголосила Матернова, Європа однозначно позитивно відреагувала на дії українського суспільства. Молодь показала, що готова боротися проти неправильних рішень. В той час старші продовжують боронити Україну проти російських окупантів.

Дух вільного та некорумпованого суспільства пронизує всі покоління. Це насправді чудова новина. А ще й той факт, що влада негайно відреагувала і вжила заходів для виправлення ситуації,

– зазначила Матернова.

Це свідчить, що в Україні живе демократичний дух. Але важливо, щоб таких атак на антикорупційну інфраструктуру більше не було.

Протести в Україні: коротко