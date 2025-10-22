Можем это использовать: психолог сказала, чего больше всего боится Путин
- Психолог Елена Шершнева рассказала, чего на самом деле боится диктатор Путин.
- Среди всего у Путина точно есть страх старения.
Российский диктатор Владимир Путин имеет огромное количество страхов. И на самом деле тут все довольно просто и хрестоматийно.
Об этом 24 Каналу рассказала психолог Елена Шершнева. По ее словам, на самом деле у Путина все с этим достаточно примитивно. У него есть много страхов.
Чего боится Путин?
Как отметила Шершнева, Путин – садист и убийца. Садист чрезвычайно боится боли, а убийца – смерти. Так работают психологические механизмы. Поэтому можно с огромной уверенностью сказать, что у Путина есть страх боли и смерти.
При этом у Путина давно все это проявляется. Можно вспомнить за его имидж, который он пытается поддерживать уже много лет. Там сразу было видно, что с ним что-то не то.
Вот это он ходил босой и с голым торсом. Вколол себе ботокс. Зачем? Чтобы быть вечно молодым? Чтобы обмануть самого себя. Все это показывает страх старения. А это страх смерти. Поэтому диктатор чрезвычайно этого боится,
– отметила Шершнева.
