Можемо це використати: психологиня сказала, чого найбільше боїться Путін

Російський диктатор Володимир Путін має величезну кількість страхів. І насправді тут все доволі просто та хрестоматійно.

Про це 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова. За її словами, насправді у Путіна все з цим досить примітивно. Він має багато страхів.

Чого боїться Путін?

Як наголосила Шершньова, Путін – садист та вбивця. Садист надзвичайно боїться болю, а вбивця – смерті. Так працюють психологічні механізми. Тому можна з величезною впевненістю сказати, що у Путіна є страх болю та смерті.

При цьому у Путіна давно все це проявляється. Можна згадати за його імідж, який він намагається підтримувати вже багато років. Там одразу було видно, що з ним щось не те.

Ось це він ходив босий та з голим торсом. Вколов собі ботокс. Для чого? Щоб бути вічно молодим? Щоб обдурити самого себе. Все це виказує страх старіння. А це страх смерті. Тож диктатор надзвичайно цього боїться,

– зазначила Шершньова.

