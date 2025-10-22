Про це 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова. За її словами, насправді у Путіна все з цим досить примітивно. Він має багато страхів.
До теми "Трамп має усвідомити реальність": в Atlantic Council відповіли, як примусити Путіна до миру
Чого боїться Путін?
Як наголосила Шершньова, Путін – садист та вбивця. Садист надзвичайно боїться болю, а вбивця – смерті. Так працюють психологічні механізми. Тому можна з величезною впевненістю сказати, що у Путіна є страх болю та смерті.
При цьому у Путіна давно все це проявляється. Можна згадати за його імідж, який він намагається підтримувати вже багато років. Там одразу було видно, що з ним щось не те.
Ось це він ходив босий та з голим торсом. Вколов собі ботокс. Для чого? Щоб бути вічно молодим? Щоб обдурити самого себе. Все це виказує страх старіння. А це страх смерті. Тож диктатор надзвичайно цього боїться,
– зазначила Шершньова.
Останні новини про диктатора Путіна: коротко
- Психологиня Олена Шершньова зауважила, що Путін неодноразово змінювався з початку повномасштабного вторгнення. Це породило багато різних цікавих теорій.
- Раніше була інформація, що Трамп планує зустрітися з Путіним в Угорщині. Щоправда, судячи з усього, наразі цю зустріч скасували.
- Також Росія нібито передала США неофіційний документ щодо мирної угоди. Ворог хоче встановити контроль над всім Донбасом.