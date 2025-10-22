Об этом 24 Каналу рассказала психолог Елена Шершнева. По ее словам, на самом деле у Путина все с этим достаточно примитивно. У него есть много страхов.

Чего боится Путин?

Как отметила Шершнева, Путин – садист и убийца. Садист чрезвычайно боится боли, а убийца – смерти. Так работают психологические механизмы. Поэтому можно с огромной уверенностью сказать, что у Путина есть страх боли и смерти.

При этом у Путина давно все это проявляется. Можно вспомнить за его имидж, который он пытается поддерживать уже много лет. Там сразу было видно, что с ним что-то не то.

Вот это он ходил босой и с голым торсом. Вколол себе ботокс. Зачем? Чтобы быть вечно молодым? Чтобы обмануть самого себя. Все это показывает страх старения. А это страх смерти. Поэтому диктатор чрезвычайно этого боится,

– отметила Шершнева.

