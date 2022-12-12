Украинские стадии принятия горя: психотерапевт назвал 5 пунктов

Украинцы, не сдерживая эмоций, желают отомстить россиянам за причиненные страдания и учитывая особенности жизни в Украине, можно выделить собственные, присущие украинцам 5 стадий восприятия горя.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил психотерапевт Спартак Суббота. По его словам, классическая версия принятия не подходит к украинским реалиям, поэтому специалист выделил свои 5 стадий.

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В противоположность стандартной версии принятия горя, состоящей из отрицания, агрессии, торга, депрессии и принятия, Спартак Суббота отметил чисто украинские стадии.

Ярость. "Долбаная русская". Отомстим. Донат на ВСУ. Выпить кофе или посмотреть интересный контент по ВСУ.

Каждая из этих стадий, когда человек нормально отдохнул, продолжает жить нормальной жизнью или когда продолжает учиться – уже является своеобразной местью.

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Спартак Суббота также призвал украинцев улучшать свою жизнь, несмотря ни на что.

Каждый раз, когда вы делать свою жизнь лучше – это уже месть. Мстите улучшением своей жизни,

– отметил психотерапевт.

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