Украинские стадии принятия горя: психотерапевт назвал 5 пунктов
Украинцы, не сдерживая эмоций, желают отомстить россиянам за причиненные страдания и учитывая особенности жизни в Украине, можно выделить собственные, присущие украинцам 5 стадий восприятия горя.
Такое мнение в эфире 24 канала выразил психотерапевт Спартак Суббота. По его словам, классическая версия принятия не подходит к украинским реалиям, поэтому специалист выделил свои 5 стадий.
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В противоположность стандартной версии принятия горя, состоящей из отрицания, агрессии, торга, депрессии и принятия, Спартак Суббота отметил чисто украинские стадии.
- Ярость.
- "Долбаная русская".
- Отомстим.
- Донат на ВСУ.
- Выпить кофе или посмотреть интересный контент по ВСУ.
Каждая из этих стадий, когда человек нормально отдохнул, продолжает жить нормальной жизнью или когда продолжает учиться – уже является своеобразной местью.
Психотерапевт рассказал о мести россиянам: смотрите видео
Спартак Суббота также призвал украинцев улучшать свою жизнь, несмотря ни на что.
Каждый раз, когда вы делать свою жизнь лучше – это уже месть. Мстите улучшением своей жизни,
– отметил психотерапевт.
Эмоции под чай войны: основное
- Спартак Суббота отметил, что война существенно повлияла на эмоциональное состояние украинцев и многие украинцы отказывают себе в радостях и шутках, потому что считают, что это "не ко времени". Но такой подход только усугубляет ситуацию.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил чрезвычайную устойчивость украинцев и не знает, выдержали бы другие страны такое давление. Сообщил, что победа дается очень тяжело, но она обязательно наступит.
- Андрей Пионтковский считает, что Путин теряет контроль над собой и находится в состоянии рассеянности и стресса, потому что понимает последствия поражения России в войне с Украиной.