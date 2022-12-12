Українські стадії прийняття горя: психотерапевт назвав 5 пунктів
Українці не стримуючи емоцій бажають помститись росіянам за спричинені страждання і зважаючи на особливості життя в Україні, можна виділити власні, притаманні українцям 5 стадій сприйняття горя.
Таку думку в етері 24 каналу висловив психотерапевт Спартак Суббота. За його словами, класична версія прийняття не підходить до українських реалій, тож фахівець виділив своїх 5 стадій.
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На противагу стандартній версії прийняття горя, яка складається із заперечення, агресії, торгу, депресії та прийняття, Спартак Суббота зазначив суто українські стадії.
- Лють.
- "Довбана русня".
- Помстимося.
- Донат на ЗСУ.
- Випити каву або подивитись цікавий контент за ЗСУ.
Кожна із цих стадій, коли наприклад людина нормально відпочила, продовжує жити нормальним життям або коли продовжує навчатись – вже є своєрідною помстою.
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Спартак Суббота також закликав українців покращувати своє життя, незважаючи ні на що.
Кожен раз, коли ви робити своє життя краще – то вже є помста. Мстіться покращенням свого життя,
– зазначив психотерапевт.
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