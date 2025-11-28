В Украине всё совсем иначе, – тревел-блогер из США признался, что шокировало во время путешествия по России

Для американского тревел-блогера, автора канала "Sabbatical", путешествовать по Украине оказалось проще, чем по России, несмотря на войну. В России он столкнулся с большими трудностями из-за санкций.

Томми Бирд объяснил 24 Каналу, что в России нет свободы слова, диктатура усиливается, а люди вынуждены жить под тотальным правительственным контролем.

Смотрите также: Украине надо продержаться 3 месяца, – журналист указал на критические проблемы в России

Почему путешествие в Россию оказалось для Бирда испытанием?

"Из-за санкций возникли огромные проблемы с деньгами – пришлось открывать местный банковский счет, обменивать наличные, чтобы хоть что-то оплатить", – объяснил Бирд.

Находясь в России, он постоянно опасался попасть в запретную зону или случайно сказать что-то не то.

По его словам, диктатура в России становится все более строгой. Совсем недавно там создали собственную версию WhatsApp, которую контролирует правительство.

В России люди просто учатся с этим жить. Тогда как в Украине, можно говорить что угодно и обсуждать любую проблему. И чтобы иметь лучшую страну, я думаю, именно это и нужно,

– подчеркнул Бирд.

Что еще известно о влиянии санкций на Россию?