В Украине всё совсем иначе, – тревел-блогер из США признался, что шокировало во время путешествия по России
- Тревел-блогер Томми Бирд из США отметил, что путешествовать по Украине ему было проще, чем по России.
- В России он столкнулся с трудностями из-за санкций, включая финансовые проблемы, и испытывал давление из-за правительственного контроля.
Для американского тревел-блогера, автора канала "Sabbatical", путешествовать по Украине оказалось проще, чем по России, несмотря на войну. В России он столкнулся с большими трудностями из-за санкций.
Томми Бирд объяснил 24 Каналу, что в России нет свободы слова, диктатура усиливается, а люди вынуждены жить под тотальным правительственным контролем.
Почему путешествие в Россию оказалось для Бирда испытанием?
"Из-за санкций возникли огромные проблемы с деньгами – пришлось открывать местный банковский счет, обменивать наличные, чтобы хоть что-то оплатить", – объяснил Бирд.
Находясь в России, он постоянно опасался попасть в запретную зону или случайно сказать что-то не то.
По его словам, диктатура в России становится все более строгой. Совсем недавно там создали собственную версию WhatsApp, которую контролирует правительство.
В России люди просто учатся с этим жить. Тогда как в Украине, можно говорить что угодно и обсуждать любую проблему. И чтобы иметь лучшую страну, я думаю, именно это и нужно,
– подчеркнул Бирд.
Что еще известно о влиянии санкций на Россию?
- США ввели санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла", заблокировав их имущество и активы на территории США и распространив ограничения на 31 дочернюю структуру этих компаний.
- Поставки российской нефти резко сократились: отгрузки в Индию упали на 57% (до 60 тыс. тонн), уменьшились и объемы для Китая и Тайваня. Индийские импортеры и тайваньская Formosa Petrochemical могут полностью прекратить закупки российской нефти.
- Румыния планирует ввести механизм спецнадзора над российскими компаниями, в частности подразделением "Лукойла", которые находятся под западными санкциями. Новый закон позволит правительству назначать специальных администраторов для управления такими структурами, если они представляют значительный экономический риск.