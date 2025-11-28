Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, отметив, что ситуация в России ухудшилась после того, как Трамп ввел санкции против Лукойла и Роснефти. Это все накладывается на другие проблемы.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Какие проблемы нарастают в России?

Как отметил Демченко, в России постепенно накапливаются много разных проблем. По разным оценкам, там уже около 50 миллионов человек задолжали деньги банку. Инфляция растет, как и налоги.

Большая часть угольной промышленности фактически легла. Также была информация, что около 40-60% экспорта российской нефти остановилось из-за санкций.

В авиапромышленности около трети самолетов сейчас разобраны на запчасти. А в регионах есть проблемы с единовременными выплатами для оккупантов, которые подписали контракт. Кроме того, Газпром сейчас должен государству 1 триллион рублей, а Китай сократил закупку сжиженный газ на 40%.

О чем это говорит? У Путина мало времени. Я общался с бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым. Он сказал, что нужно отсчитать 3 месяца от того, как в России начнется серьезный кризис. Если Украина переживет эти 3 месяца давления со стороны Трампа, то Путин сам приползет и сядет за стол переговоров,

– сказал Демченко.

Вероятно, именно поэтому Россия продвигает этот так называемый "мирный план" по завершению войны, где указано о передаче Донбасса и амнистии. Они передали его США с надеждой, что Трамп заставит Украину его подписать. Тогда диктатор смог бы подать это как победу.

Проблемы России из-за войны: коротко