В Україні все геть інакше, – тревел-блогер зі США зізнався, що шокувало під час подорожі Росією
- Тревел-блогер Томмі Бірд зі США зазначив, що подорожувати Україною йому було простіше, ніж Росією.
- У Росії він зіткнувся з труднощами через санкції, включаючи фінансові проблеми, та відчував тиск через урядовий контроль.
Для американського тревел-блогер автора каналу "Sabbatical" подорожувати Україною виявилося простіше, ніж Росією, незважаючи на війну. У Росії він зіткнувся з величезними труднощами через санкції.
Томмі Бірд пояснив 24 Каналу, що в Росії немає свободи слова, диктатура посилюється, а люди змушені жити під тотальним урядовим контролем.
Дивіться також: Україні треба протриматися 3 місяці, – журналіст вказав на критичні проблеми в Росії
Чому подорож до Росії виявилася для Бірда випробуванням?
"Через санкції виникли величезні проблеми з грошима – довелося відкривати місцевий банківський рахунок, обмінювати готівку, щоб хоч щось оплатити", – пояснив Бірд.
Перебуваючи в Росії, він постійно побоювався потрапити в заборонену зону чи випадково сказати щось не те.
За його словами, диктатура в Росії стає все більш суворою. Зовсім недавно там створили власну версію WhatsApp, яку контролює уряд.
У Росії люди просто вчаться з цим жити. Тоді як в Україні, можна говорити що завгодно й обговорювати будь-яку проблему. І щоб мати кращу країну, я думаю, саме це і потрібно,
– підкреслив Бірд.
Що ще відомо про вплив санкцій на Росію?
- США ввели санкції проти російських "Роснефти" та "Лукойла", заблокувавши їхнє майно та активи на території США та поширивши обмеження на 31 дочірню структуру цих компаній.
- Поставки російської нафти різко скоротилися: відвантаження до Індії впали на 57% (до 60 тис. тонн), зменшилися й обсяги для Китаю та Тайваню. Індійські імпортери та тайванська Formosa Petrochemical можуть повністю припинити закупівлі російської нафти.
- Румунія планує запровадити механізм спецнагляду над російськими компаніями, зокрема підрозділом "Лукойлу", які перебувають під західними санкціями. Новий закон дозволятиме уряду призначати спеціальних адміністраторів для управління такими структурами, якщо вони становлять значний економічний ризик.