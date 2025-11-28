В Україні все геть інакше, – тревел-блогер зі США зізнався, що шокувало під час подорожі Росією

Для американського тревел-блогер автора каналу "Sabbatical" подорожувати Україною виявилося простіше, ніж Росією, незважаючи на війну. У Росії він зіткнувся з величезними труднощами через санкції.

Томмі Бірд пояснив 24 Каналу, що в Росії немає свободи слова, диктатура посилюється, а люди змушені жити під тотальним урядовим контролем.

Чому подорож до Росії виявилася для Бірда випробуванням?

"Через санкції виникли величезні проблеми з грошима – довелося відкривати місцевий банківський рахунок, обмінювати готівку, щоб хоч щось оплатити", – пояснив Бірд.

Перебуваючи в Росії, він постійно побоювався потрапити в заборонену зону чи випадково сказати щось не те.

За його словами, диктатура в Росії стає все більш суворою. Зовсім недавно там створили власну версію WhatsApp, яку контролює уряд.

У Росії люди просто вчаться з цим жити. Тоді як в Україні, можна говорити що завгодно й обговорювати будь-яку проблему. І щоб мати кращу країну, я думаю, саме це і потрібно,

– підкреслив Бірд.

Що ще відомо про вплив санкцій на Росію?