В украинском информационном поле активно обсуждают тему встречи Путина и Трампа. Причем основной вектор – на возможные контуры мирного процесса и возможные требования уступок. Тема войны действительно будет обсуждаться. Но во многом она будет производной от других вопросов, которые, по мнению Трампа, имеют для США "стратегический интерес".

Странные выводы? Возможно. Но предлагаю взглянуть на состав российской делегации. Об этом пишет Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

О чем свидетельствует российская делегация на Аляску?

По данным МИД России на Аляску поедут:

министр иностранных дел Сергей Лавров,

помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков,

министр обороны Андрей Белоусов,

министр финансов Антон Силуанов,

специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Теперь смотрим по персоналиям.

Лавров – возможно, война. Но скорее речь идет о вопросах геополитического позиционирования России. О треугольнике США – Китай – Россия. Да и российское присутствие (или влияние) в ряде стран, которые представляют интерес для Дональда Трампа.

Ушаков – человек, который реально руководит внешней политикой России и определяет ее стратегические рамки. Стратегия России также не только о российско-украинской войне. Кремль хочет большего.

Белоусов – здесь можно говорить о вопросах войны. А также о российском шантаже размещением ядерного оружия в третьих странах, возобновления консультаций по новому Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Силуанов – точно не только о войне. Могут быть вопросы нефтегазового и продовольственного экспорта. А также кураторство финансовых программ в третьих странах. Это помимо, собственно, традиционной сферы ответственности министерства финансов. В нашем случае это может быть еще о работе санкционных механизмов. Точнее ослабление важных санкций против России.

Дмитриев – вот он уж точно не про войну, а про "великую прекрасную сделку" с Трампом. Здесь Арктика (которая крайне важна для США в стратегической перспективе), здесь вопрос совместной разработки и добычи ресурсов (а это тактические вопросы уменьшения зависимости от КНР) и нефть и газ. Точнее совместная торговля российским газом и нефтью на рынках третьих стран.

Соответственно, подход России не будет опираться на вопрос "линии фронта" и не будет выставлять вопрос уступок по украинскому вопросу на первый план. Путин будет давить на рационализм, возможную выгоду и упущенную выгоду.

Фактически, логика действий Кремля – предложить Трампу возможность заработать сейчас (нефть и газ), зарабатывать в ближайшем будущем (ресурсы, включая редкоземельные элементы и ядерную энергетику), зарабатывать в будущем, ограничивая возможности Китая (Арктика, те же ресурсы).

Только после этого как "проблему", которая мешает начать делать деньги (да, риторика Трампа вполне может быть использована Россией) будет указываться фактор войны.

В этом контексте может быть долговременное решение, которое предполагает выход на подписание какого-то финального документа. Но это маловероятно, поскольку Россия хочет очень много, а масштабные уступки со стороны США вызовут вопросы у союзников и партнеров.

Максимум России – "заморозка" и долгие переговоры

Именно поэтому Россия сконцентрируется на другом подходе – "дорожная карта". В которой есть, возможно, начальная "заморозка" (то самое перемирие) и далее долгий переговорный процесс без гарантированного результата (вспомним Нормандскую четверку и ТКГ).

Здесь, кстати, как переговорщик снова возникнет упоминавшийся недавно Дмитрий Козак. Еще бы – один вброс в европейские медиа привел к тому, что даже украинские журналисты вполне серьезно начали обсуждать этого персонажа с точки зрения "фронды в элитах" и представлять его чуть ли не "голубом мира". Хочу напомнить, как этот "голубь" довольно успешно крутил встречами ТКГ и других форматов, не давая сдвинуться с мертвой точки в минском процессе и при этом показывая именно Украину "несговорчивым партнером" в лице части европейских элит.

Поэтому, по моему мнению, Россия не будет спешить. Сначала предложит якобы перемирие (например, перемирие в воздухе). Даже заявит о чем-то вроде "одностороннего моратория". Не надолго, и с размытыми формулировками, оставляя за собой возможность ударов по регионам, которые считает "прифронтовыми" (а это и Днепр, Запорожье и Херсон, и даже Чернигов). Филькина грамота, но Трампу может понравиться. А значит можно поставить вопрос о встречных уступках. В санкционных режимах.

Если же США будут настаивать на большем, Путин, возмутившись, предложит остановиться на месячном перемирии. Но только после встречи с Владимиром Зеленским и обсуждения дополнительных вопросов. За свое согласие на "перемирие" Россия попросит больших уступок со стороны США. А реального перемирия может не случиться – любые переговоры можно сорвать, спровоцировав своего визави.

Таким образом, тактика Путина – тянуть время и замерять возможную глубину уступок со стороны США. Если придется выходить на какой-то аналог мирного процесса – идти по пути "заморозки".

Пойдут ли на это США?

Проблема в том, что Трамп очень хочет договориться с Путиным. Из-за навязчивых идей о "большой прекрасной сделке" и из-за быстрой встречи с Си Цзиньпином. Для него это очень важно. Отсутствие соглашения или необходимость просить КНР способствовать завершению российско-украинской войны – это уже не "Make America Great Again". Ведь тогда Китай будет выглядеть немного мощнее. При этом задействовать все обещанные механизмы (например, драконовские пошлины в отношении торговых партнеров России) он не может себе позволить. По крайней мере, до саммита США – Китай.

Какие альтернативы?

Ключевой фактор – увидит ли Трамп, что им просто крутят, как хотят. Если да – обидится, но не отбросит идею вернуться к разговору с Путиным чуть позже.

Второй вариант – демонстрация невозможности реализации предложений высказанных треком Дмитриева в ближайшее время. Здесь вопрос упирается в качественную аналитику и материалы, которые должна готовить Украина и предоставлять США и своим европейским партнерам. Последним для того, чтобы сформировать единую тезисную конструкцию коммуникации с Трампом.

Третий – не противоречить идеям американского президента, но быть готовым доказать ничтожность российских гарантий движения в сторону мирного процесса.

Но самое главное – пытаться найти и предложить США выгоду. Ведь, вспомним, даже соглашение о ресурсах вроде бы подписали. А дальше? Я информации об отработке этого трека не видел. Но, кроме этого, есть вопросы Черноморского региона и международной логистики (где нашими партнерами могут быть Турция, Азербайджан, Армения и даже Индия – страны, которые интересны Трампу). Но здесь уже вопрос даже не отсутствия информации, а, скорее, в недостатке действий. Можно оживить диалог о региональной системе безопасности. Это уже с нашими восточноевропейскими партнерами. Это укладывается в привлекательную для элит США идею "Межморья". Но здесь также прорывов не было.

На этом фоне Дмитриев работает не покладая рук.

Есть время активизировать работу и украинской стороне. Возможностей и партнеров, которых слышат в Вашингтоне, достаточно.