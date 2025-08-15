Странные выводы? Возможно. Но предлагаю взглянуть на состав российской делегации. Об этом пишет Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

Читайте также После Аляски у Трампа будет только два пути

О чем свидетельствует российская делегация на Аляску?

По данным МИД России на Аляску поедут:

министр иностранных дел Сергей Лавров,

помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков,

министр обороны Андрей Белоусов,

министр финансов Антон Силуанов,

специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Теперь смотрим по персоналиям.

Лавров – возможно, война. Но скорее речь идет о вопросах геополитического позиционирования России. О треугольнике США – Китай – Россия. Да и российское присутствие (или влияние) в ряде стран, которые представляют интерес для Дональда Трампа.

Ушаков – человек, который реально руководит внешней политикой России и определяет ее стратегические рамки. Стратегия России также не только о российско-украинской войне. Кремль хочет большего.

Белоусов – здесь можно говорить о вопросах войны. А также о российском шантаже размещением ядерного оружия в третьих странах, возобновления консультаций по новому Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Силуанов – точно не только о войне. Могут быть вопросы нефтегазового и продовольственного экспорта. А также кураторство финансовых программ в третьих странах. Это помимо, собственно, традиционной сферы ответственности министерства финансов. В нашем случае это может быть еще о работе санкционных механизмов. Точнее ослабление важных санкций против России.

Дмитриев – вот он уж точно не про войну, а про "великую прекрасную сделку" с Трампом. Здесь Арктика (которая крайне важна для США в стратегической перспективе), здесь вопрос совместной разработки и добычи ресурсов (а это тактические вопросы уменьшения зависимости от КНР) и нефть и газ. Точнее совместная торговля российским газом и нефтью на рынках третьих стран.

Соответственно, подход России не будет опираться на вопрос "линии фронта" и не будет выставлять вопрос уступок по украинскому вопросу на первый план. Путин будет давить на рационализм, возможную выгоду и упущенную выгоду.

Фактически, логика действий Кремля – предложить Трампу возможность заработать сейчас (нефть и газ), зарабатывать в ближайшем будущем (ресурсы, включая редкоземельные элементы и ядерную энергетику), зарабатывать в будущем, ограничивая возможности Китая (Арктика, те же ресурсы).

Только после этого как "проблему", которая мешает начать делать деньги (да, риторика Трампа вполне может быть использована Россией) будет указываться фактор войны.

В этом контексте может быть долговременное решение, которое предполагает выход на подписание какого-то финального документа. Но это маловероятно, поскольку Россия хочет очень много, а масштабные уступки со стороны США вызовут вопросы у союзников и партнеров.

Максимум России – "заморозка" и долгие переговоры

Именно поэтому Россия сконцентрируется на другом подходе – "дорожная карта". В которой есть, возможно, начальная "заморозка" (то самое перемирие) и далее долгий переговорный процесс без гарантированного результата (вспомним Нормандскую четверку и ТКГ).

Здесь, кстати, как переговорщик снова возникнет упоминавшийся недавно Дмитрий Козак. Еще бы – один вброс в европейские медиа привел к тому, что даже украинские журналисты вполне серьезно начали обсуждать этого персонажа с точки зрения "фронды в элитах" и представлять его чуть ли не "голубом мира". Хочу напомнить, как этот "голубь" довольно успешно крутил встречами ТКГ и других форматов, не давая сдвинуться с мертвой точки в минском процессе и при этом показывая именно Украину "несговорчивым партнером" в лице части европейских элит.

Поэтому, по моему мнению, Россия не будет спешить. Сначала предложит якобы перемирие (например, перемирие в воздухе). Даже заявит о чем-то вроде "одностороннего моратория". Не надолго, и с размытыми формулировками, оставляя за собой возможность ударов по регионам, которые считает "прифронтовыми" (а это и Днепр, Запорожье и Херсон, и даже Чернигов). Филькина грамота, но Трампу может понравиться. А значит можно поставить вопрос о встречных уступках. В санкционных режимах.

Если же США будут настаивать на большем, Путин, возмутившись, предложит остановиться на месячном перемирии. Но только после встречи с Владимиром Зеленским и обсуждения дополнительных вопросов. За свое согласие на "перемирие" Россия попросит больших уступок со стороны США. А реального перемирия может не случиться – любые переговоры можно сорвать, спровоцировав своего визави.

Таким образом, тактика Путина – тянуть время и замерять возможную глубину уступок со стороны США. Если придется выходить на какой-то аналог мирного процесса – идти по пути "заморозки".

Рекомендуем ЕС затаил дыхание: как Трамп и Путин без Европы решают ее будущее и при чем тут Орбан

Пойдут ли на это США?

Проблема в том, что Трамп очень хочет договориться с Путиным. Из-за навязчивых идей о "большой прекрасной сделке" и из-за быстрой встречи с Си Цзиньпином. Для него это очень важно. Отсутствие соглашения или необходимость просить КНР способствовать завершению российско-украинской войны – это уже не "Make America Great Again". Ведь тогда Китай будет выглядеть немного мощнее. При этом задействовать все обещанные механизмы (например, драконовские пошлины в отношении торговых партнеров России) он не может себе позволить. По крайней мере, до саммита США – Китай.

Какие альтернативы?

Ключевой фактор – увидит ли Трамп, что им просто крутят, как хотят. Если да – обидится, но не отбросит идею вернуться к разговору с Путиным чуть позже.

Второй вариант – демонстрация невозможности реализации предложений высказанных треком Дмитриева в ближайшее время. Здесь вопрос упирается в качественную аналитику и материалы, которые должна готовить Украина и предоставлять США и своим европейским партнерам. Последним для того, чтобы сформировать единую тезисную конструкцию коммуникации с Трампом.

Третий – не противоречить идеям американского президента, но быть готовым доказать ничтожность российских гарантий движения в сторону мирного процесса.

Но самое главное – пытаться найти и предложить США выгоду. Ведь, вспомним, даже соглашение о ресурсах вроде бы подписали. А дальше? Я информации об отработке этого трека не видел. Но, кроме этого, есть вопросы Черноморского региона и международной логистики (где нашими партнерами могут быть Турция, Азербайджан, Армения и даже Индия – страны, которые интересны Трампу). Но здесь уже вопрос даже не отсутствия информации, а, скорее, в недостатке действий. Можно оживить диалог о региональной системе безопасности. Это уже с нашими восточноевропейскими партнерами. Это укладывается в привлекательную для элит США идею "Межморья". Но здесь также прорывов не было.

На этом фоне Дмитриев работает не покладая рук.

Есть время активизировать работу и украинской стороне. Возможностей и партнеров, которых слышат в Вашингтоне, достаточно.