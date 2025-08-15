Почему угрозы Трампа не работают за рубежом?

Предпосылка внешней политики Трампа заключается в том, что с иностранными лидерами можно обращаться как с американцами, давая им фантастические обещания и отвратительные издевательства. Об этом пишет Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

Эти фантазии не работают за пределами Америки. Пустое предложение "прекрасного будущего" движет диктаторами, которые совершают преступления ради собственных мечтаний, или влияет на людей, которые защищают свои семьи от преступного вторжения.

Украина уже три с половиной года сопротивляется полномасштабному вторжению России. Украинцы воюют, потому что россияне нападают на их землю, воруют их богатства, похищают их детей и воспитывают их как русских, пытают мирных жителей в подвалах, убивают людей, которые имеют какую-либо связь с политикой или гражданским обществом, разрушают их суверенитет.

Путин, кстати, имеет собственное видение "прекрасного будущего" и нет причин отдавать предпочтение видению Трампа над своим собственным. Утопия Путина – это Украина без правительства, с населением, запуганным пытками, с похищенными и промытыми мозгами детьми, с патриотами, которых убивают и хоронят в братских могилах, с ресурсами в руках России.

Угрозы и запугивания Трампа, как и его фантазии, не работают за рубежом. Конечно, многие американцы боятся Трампа. Он очистил собственную политическую партию с помощью стохастического насилия. Он разворачивает американские военные силы как полицейских сначала в Калифорнии, а затем в Вашингтоне.

Но иностранные враги воспринимают эту тактику запугивания иначе. В Москве развертывание солдат на территории США выглядит как слабость. Трамп сигнализирует, что видит задачу американских военных в подавлении невооруженных американцев. Тот шаг, который шокирует американцев, радует врагов Америки.

Эти жестокие заявления могут резонировать в Америке, где мы путаем слова с действиями. Но для российских лидеров они скрывают слабую внешнюю политику. Трамп пошел на чрезвычайные уступки России ни за что. Россия отплатила ему, продолжая войну и стремясь выиграть ее, а также смеясь над Трампом на государственном телевидении.

Как Трамп пошел Путину на уступки еще до встречи?

Какие же это уступки? Просто встретившись с Путиным на Аляске, Трамп дает российскому диктатору возможность распространить собственную историю о вторжении в Украину как среди американцев из окружения Трампа, так и среди американской прессы. Пожимая руку обвиняемому в военном преступлении, Трамп сигнализирует, что убийства, пытки, похищения людей – не имеют значения.

Даже выбор Аляски является уступкой, и очень странной. Россияне, в частности известные представители государственных СМИ, регулярно заявляют, что Аляска принадлежит России. Как выразился один из специальных посланников Путина: "Поездка Путина на Аляску – это "внутренний перелёт".

Приглашать людей, которые претендуют на вашу территорию, внутрь вашей главной военной базы на этой территории, чтобы обсудить войну, которую они начали без какого-либо участия страны, на которую напали, – ну, это, пожалуй, максимум, до чего может зайти определенная логика фантазии. Это "Ультима Туле".

Это "Ультима Туле", самый конец, потому что Трамп уже признал более фундаментальные вопросы. Он не говорит о необходимости справедливости для российских военных преступников или о необходимости выплаты Россией репараций. Администрация Трампа признает, что Россия может определять внешнюю политику Украины и Америки по решающему вопросу членства в НАТО. Они согласились с тем, что вторжение России должно привести не только к фактическим, но и к юридическим изменениям в суверенном контроле над территорией.

Понадобилось бы целое эссе, чтобы объяснить, насколько бессмысленны эти уступки. Признание того, что нападение может легально менять границы, разрушать мировой порядок. Предоставление России права решать внешнюю политику других поощряет дальнейшую агрессию со стороны России. Отказ от очевидных правовых и исторических ответов на преступные войны агрессии – репараций и судебных процессов – поощряет войну в целом.

После Аляски Трампу придется делать серьезный выбор

Трамп говорит громко, но держит в руках маленькую палочку. Представление о том, что одних только слов достаточно, привело Трампа к убеждению, что слова Путина имеют значение, и поэтому ему надо отправиться на Аляску для "упражнения по слушанию". Карьера Трампа была полна слушания Путина, а затем повторения того, что говорит Путин.

Трампа и Путина волнует будущее восприятие их величия. Путин считает, что этого можно достичь войной, и элементом этой войны является манипуляции американским президентом. Трамп считает, что этого можно достичь, ассоциируя себя с миром, что, пока он не желает сам определять политические решения, ставит его во власть военного деятеля.

Путин не желает прекратить войну, когда президент США повторяет его собственную пропаганду. Его нельзя соблазнить туманным видением лучшего мира, поскольку он имеет в виду собственное очень конкретное преступление.

На Аляске Трамп достигает своей личной "Ультимы Тулы", границы своего личного мира магических разговоров.

Он сталкивается с очень простым вопросом – согласится ли Путин на безусловное прекращение огня, или нет.

Путин отказался от чего-либо подобного. Россияне предлагают очевидно абсурдный и провокационный контраргумент: Украина теперь должна официально уступить России территорию, которую Россия даже не оккупирует, землями, на которых Украина построила свою оборону. Тогда Россия, конечно, сможет атаковать снова, с гораздо лучшей позиции.

Путин знает, что Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Поэтому очевидным шагом Путина является намек Трампу, что война когда-то закончится, и Трамп получит за это признание, если они вдвоем просто будут продолжать разговаривать (и пока Россия будет продолжать бомбить).

Если Трамп покинет Аляску без согласования с Путиным безусловного прекращения огня, то будет иметь два пути:

он может продолжать эту фантазию, хотя становится все более очевидным даже для его друзей и сторонников, что эта фантазия принадлежит Путину;

или Трамп может провести политику, которая усложнит войну для Путина и тем самым приблизит ее конец.

Соединенные Штаты не формализовали свои странные уступки России и могут отказаться от них на одной пресс-конференции. США имеют политические инструменты для изменения направления войны в Украине и могут их использовать.

Трамп угрожал "серьезными последствиями", если Путин не согласится на безусловное прекращение огня. Это слова, и до сих пор последствия слов Трампа для России были лишь словами. Теперь, в "Ультима Туле", это стало понятно всем.

Когда Трамп достигнет предела своего мира фантазий, какой его следующий шаг? Куда он пойдет после "Ультима Туле"?