Именно столько времени прошло с 14 августа 1784 года, когда на Аляске было основано первое русское поселение, которое сейчас называется Олд-Гарбор. Но ни за время российского господства на Аляске, ни после продажи земель США ни один российский руководитель не побывал в "Русской Америке" – так называют в России Аляску. Путин будет первым. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Вспоминают Ялту 1945-го: в ISW рассказали, как Кремль использует саммит Путина и Трампа

Как Россия использует церковь на Аляске?

За два века там построили почти 90 русских православных церквей, богослужения в них до сих пор ведутся частично на церковнославянском – языке, очень близком к русскому. Каждый третий храм на Аляске – русский. Один из них, вероятно, посетит Владимир Путин – церковь Святого Иннокентия в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

Для Кремля эти храмы – не только места для богослужений, а инструмент "мягкой силы", с помощью которой Путин получает поддержку людей в России и за ее пределами. Российская церковь открыто оправдывает и благословляет войну с Украиной: священники освящают танки и пушки, а в храмах в захваченных украинских городах и селах дети, кроме Библии, изучают инструкцию к оружию.

Именно религиозное присутствие на Аляске позволило в 2024 году многим воинственно настроенным россиянам говорить о "возвращении" проданной Америке территории. Они предлагали денонсировать российско-американское соглашение, поскольку передача "исконно русской Аляски американцам была ошибкой". Поездку Путина на Аляску пропагандисты уже позиционируют как путь к возвращению этой земли.

Почему Украина не может согласиться на сдачу территорий?

Такой же "ошибкой" российские шовинисты называли соглашение о передаче "исконно русского" Крыма Украине. В 2014 Россия аннексировала полуостров, а вместе с ними захватила более 2 миллионов граждан Украины, из них полмиллиона – детей. В том же году Россия начала войну на Востоке Украины за Луганскую и Донецкую области, а с 2022 года начала оккупацию еще нескольких регионов Украины.

Россия оккупировала 20% территории Украины, в ловушке оказались 1,6 миллиона украинских детей. Половину из них военные вывезли в Россию. Многие дети стали сиротами – их родителей россияне убили или посадили в тюрьму.

Осиротевших детей устраивают в российские семьи, где их "перевоспитывают". Украинским детям говорят, что Украины не существует, что в ней живут враги, которых поддерживают Европа и США. Ребят активно готовят к будущей войне с Западом.

Несмотря на приверженность к православию, Путин играет в "дохристианского божка", который требует постоянных жертвоприношений за свою благосклонность. Во время двух раундов переговоров в Стамбуле посланцы Путина заявили, что согласны на прекращение огня, если Украина пожертвует частью своих территорий.

Завтра Путин в Анкоридже будет требовать от Дональда Трампа, чтобы Украина прекратила борьбу за независимость. И тогда, возможно, Россия приостановит огонь.

Для украинцев выполнить требование Путина – это все равно что принести в жертву 1,6 миллиона детей – тех, кого вывезли, незаконно усыновили в России, которые до сих пор в оккупации ждут освобождения. Украинцы знают: выполни первое требование – и будет следующее, еще больше. Если Путина не остановить, он будет делать все, чтобы уничтожить Украину, а украинцев – превратить в послушных граждан России.

Читайте также Борьба с терроризмом по-русски: почему Кремль преследует детей в Крыму

Аналогия, которая поможет американцам понять украинцев

США не раз оказывались в ситуациях, когда кровожадные агрессоры требовали отдать территории. Но американцы своих не бросают. Вместо выполнить требование японцев, которые напали на Перл-Харбор и требовали признать оккупацию нескольких американских территорий в Тихом океане, США уничтожили милитаристский японский режим.

Каким образом действовали бы США сегодня, если бы вдруг Россия признала договор о продаже Аляски недействительным, перебросила бы свои войска, начала бы убивать несогласных американцев, разрушать протестантские храмы и убивать пасторов, а детей учить тому, что Америка – страна мигрантов и ее никогда не было на Аляске? Если бы мальчиков и девочек с Аляски начали вывозить в Россию (расстояние всего 80 километров) в военные тренировочные лагеря, где учили бы их воевать против американских солдат? Если бы российские войска начали ракетный обстрел Вашингтона, а для прекращения огня требовали бы пожертвовать Аляской?

Американцам стоит задать себе эти простые вопросы и тогда можно будет легко понять Украину.

Почему Россия поступает именно так? По трем причинам:

во-первых, пока что безнаказанность;

во-вторых, у нее есть ресурсы, чтобы так поступать;

в-третьих, Путин убежден, что границы России не заканчиваются нигде.

Пока же Save Ukraine делает то, что может: мы спасаем украинских детей из оккупации. Каждая история полна взрослой боли и детского героизма. Каждая история заслуживает внимания и сочувствия всего мира. Каждый спасенный ребенок нуждается в вашей поддержке.