Кремль не планирует выпускать Украину из своего поля зрения. Провокации со стороны России среди украинского общества могут продолжаться.

Такое мнение эксклюзивно для 24 Канала высказал соучредитель УБОП, член Международной полицейской ассоциации Валерий Кур, отметив, что у Путина осталось не так много возможностей, чтобы влиять на Украину. Однако Кремль будет делать вид, что у него идет все по плану.

Какие провокации в Украине следует ожидать от России?

Валерий Кур считает, что российские спецслужбы будут пытаться подстрекать украинское общество на восстание.

Это единственный механизм Путина, чтобы способствовать расколу в нашей среде. Он прекрасно понимает, что уже не победит нас (Украину – 24 Канал). Победить себя сможем только мы сами,

– сказал соучредитель УБОП.

Россия ведет гибридную войну против Украины с элементами террористических актов. Говорится об убийствах гражданских, взрывы, а это очень расслаивает общество.

Думаю, что список (провокационных действий – 24 Канал) будет спонтанным. Нашим спецслужбам надо готовиться к новой, совсем другой тяжелой части работы, чтобы не раскрывать преступления после их совершения, а создавать "подразделения профилактики",

– отметил Валерий Кур.

По его словам, надо научиться вовремя реагировать на российских агентов в нашей среде, в частности среди людей, которые зависимы от азартных игр, алкоголизма или имеют другие финансовые проблемы. Поэтому важно, чтобы СБУ, военные спецподразделения возглавляли работу по противодействию замыслу Кремля.

Россия совершает террор против Украины: о последних атаках