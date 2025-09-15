Владимир Путин является угрозой для безопасности не только Украины, но и других независимых государств. Все чаще появляются сообщения, что Россия может напасть на страны Балтии, однако это могло произойти уже давно, если бы не одно событие.

Об этом 24 Каналу рассказал Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко, отметив, что в марте 2004 года Путин с Генеральным штабом разработали план мгновенного захвата стран Балтии. Это стало известно разведкам США и Великобритании.

"Страны Балтии спасло то, что в 2004 году их в "пожарном" порядке приняли в НАТО", – сказал он.

Что спасло страны Балтии от нападения России?

Григорий Омельченко заметил, что, будучи вторым избранным президентом России, до принятия Путиным присяги 7 мая 2004 года, страны Балтии: Литва, Латвия и Эстония были включены в НАТО. Это, по его мнению, спасло их от оккупации.

Эти небольшие страны имели население по 1,5 – 2 миллиона, из которых примерно 30% – это русскоязычное население. Там была огромная "пятая пророссийская колонна", которая готова была "с хлебом и солью встречать оккупационные войска России".

Несколько десантных бригад, танковых прорывов и за несколько часов они были бы оккупированы (страны Балтии – 24 Канал). НАТО потом собиралось бы и думало, как применить 5 статью, чтобы защитить страны Балтии, а они уже были бы оккупированы,

– подчеркнул генерал-лейтенант СБУ в отставке.

Он напомнил, что Россия проводила военные учения в январе 2022 года у границы с Украиной. Там было сконцентрировано примерно 200 тысяч российских войск. Учения в этот период проводились и в Беларуси.

Это был замысел попытаться захватить страны Балтии. Даже такие идеи были в головах Путина и военных генералов России. Их немного сдержал страх НАТО. Но разведка знала, когда проводились белорусско-российские учения, в частности у северных границ Украины,

– высказался Григорий Омельченко.

Тогда страны Балтии были вынуждены усиливаться, подтягивать войска и обращаться к США. Все для того, чтобы они разместили на территории этих стран, особенно в Литве, хотя бы несколько тысяч американских военных.

Угрожает ли Россия странам Балтии?