Володимир Путін є загрозою для безпеки не лише України, але й в інших незалежних держав. Все частіше з'являються повідомлення, що Росія може напасти на країни Балтії, проте це могло відбутись вже давно, якби не одна подія.

Про це 24 Каналу розповів Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко, зазначивши, що у березні 2004 року Путін з Генеральним штабом розробили план миттєвого захоплення країн Балтії. Це стало відомо розвідкам США та Великої Британії.

"Країни Балтії врятувало те, що у 2004 році їх у "пожежному" порядку прийняли до НАТО", – сказав він.

Що врятувало країни Балтії від нападу Росії?

Григорій Омельченко зауважити, що, бувши другим обраним президентом Росії, до прийняття Путіним присяги 7 травня 2004 року, країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія були включені до НАТО. Це, на його думку, врятувало їх від окупації.

Ці невеликі країни мали населення по 1,5 – 2 мільйони, з яких приблизно 30% – це російськомовне населення. Там була величезна "п'ята проросійська колона", яка готова була "з хлібом та сіллю зустрічати окупаційні війська Росії".

Декілька десантних бригад, танкових проривів і за кілька годин вони були б окуповані (країни Балтії – 24 Канал). НАТО потім збиралося б і думало, як застосувати 5 статтю, щоб захистити країни Балтії, а вони вже були б окуповані,

– наголосив генерал-лейтенант СБУ у відставці.

Він нагадав, що Росія проводила військові навчання у січні 2022 року біля кордону з Україною. Там було сконцентровано приблизно 200 тисяч російських військ. Навчання у цей період проводилося і в Білорусі.

То був задум спробувати захопити країни Балтії. Навіть такі ідеї були в головах Путіна і військових генералів Росії. Їх трохи стримав страх НАТО. Але розвідка знала, коли проводилися білорусько-російські навчання, зокрема біля північних кордонів України,

– висловився Григорій Омельченко.

Тоді країни Балтії були змушені посилюватися, підтягувати війська і звертатися до США. Все задля того, щоб вони розмістили на території цих країн, особливо у Литві, хоча б декілька тисяч американських військових.

Чи загрожує Росія країнам Балтії?