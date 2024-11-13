Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію у його телеграм-каналі.

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Росіяни готують наступ на країни НАТО

На жаль, росіянам зараз вдається переконувати Європу, що вони точно не хочуть на них напасти в майбутньому. Звісно ж, вони насправді хочуть, шукають можливості знайти й накопичити ресурси, готуються й інформаційно атакують країни НАТО, аби послабити уряди політично, розбалансувати сам Альянс,

– заявив Коваленко.

За його словами, здебільшого європейські лідери та чиновники не мають внутрішньої сили, аби говорити з власним суспільством про реальну загрозу з боку Росії. На його думку, таким чином вони не хочуть втрачати рейтинги "за рішення по більшій мобілізації суспільств та економік".

"Росіяни готують дії проти країн Балтії, і за нинішніх обставин, 4 – 6 років – це той термін, який їм необхідний. Той термін, який станеться, якщо в Європі не припинять вважати війну з Росією не їх проблемою", – наголосив начальник ЦПД.

Він додав, що "Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності", і задовольняється російською дезінформацією про відсутність агресивних мотивів.

До речі, Естонія та Фінляндія прагнуть наростити свою морську оборону. Країни також планують розробити план закриття Фінської затоки для кораблів Росії. Це може статися у випадку, якщо цим країнам потрібно буде убезпечитися від російської агресії.