Наразі подібні заяви є лише особистою думкою окремих особистостей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

До теми "Криму більше немає": радник Трампа заявив, що Україна має забути про окупований півострів

Що сказали у ЦПД про заяви подібні до слів Ланзи

Андрій Коваленко підкреслив, що до інавгурації президента США, яка має відбутися в січні 2025 року, та формування його команди будь-які заяви окремих людей в медіа, на кшталт заяви старшого радника Трампа про Крим, варто розглядати винятково як їх особисту думку. Тому наразі це не є позицією команди новообраного президента.

Тому, не панікуйте, попереду місяці інформаційних хвиль. Ще росіяни підкидатимуть різного,

– зауважив лейтенант.

Окрім того, керівник ЦПД попереджав, що в найближчі два місяці в ЗМІ з'являтимуться безліч інсайдів про різні "мирні плани" з посиланням на джерела в «оточеннях», торги та інші речі.

"У деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за хайпом. Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами", – сказав Коваленко.

Він також підкреслив, що в будь-якому випадку, істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде, як правило, мало. А от теорій – багато.

До слова, відреагував на слова старшого радника Трампа і радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин. Він зауважив, що Україна пропонує мир з 2022 року з цілком реалістичними пропозиціями, а той, хто лише хоче продовження війни – російський президент Владімір Путін.