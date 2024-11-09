Браян Ланза, радник Трампа, заявив, що адміністрація нового президента попросить Зеленського надати "реалістичне бачення миру". За словами чиновника, Україна має визнати втрату Криму, передає 24 Канал.

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Трамп так не думає

Тим часом в оточенні Трампа наголосили, що слова Ланзи про "втрату Криму назавжди" не корелює зі справжньою позицією майбутнього президента США, пише Reuters.

Представник перехідної адміністрації Трампа на умовах анонімності повідомив, що Брайан Ланза, який є республіканський політехнологом і був підрядником кампанії Трампа у 2024 році, не виступав від імені новообраного президента.

Посадовець зазначив, що той не працює на Трампа і не робить заяв від його імені. Наразі триває підбір кадрів і розробка політики майбутнього очільника США.

Нагадаємо, що під час своєї переможної промови Дональд Трамп пообіцяв закінчити усі збройні конфлікти. Раніше він казав, що завершить війну в Україні ще до своєї інавгурації.

До слова, в WSJ припустили, яким може бути "мирний план" Трампа. Очікується, що він включатиме відмову України від вступу до НАТО і окупованих територій на користь Росії.