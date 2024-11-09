Брайан Ланза, советник Трампа, заявил, что администрация нового президента попросит Зеленского предоставить "реалистичное видение мира". По словам чиновника, Украина должна признать потерю Крыма, передает 24 Канал.

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Трамп так не думает

Между тем в окружении Трампа отметили, что слова Ланзы о "потере Крыма навсегда" не коррелирует с настоящей позицией будущего президента США, пишет Reuters.

Представитель переходной администрации Трампа на условиях анонимности сообщил, что Брайан Ланза, который является республиканским политехнологом и был подрядчиком кампании Трампа в 2024 году, не выступал от имени новоизбранного президента.

Чиновник отметил, что тот не работает на Трампа и не делает заявлений от его имени. Сейчас идет подбор кадров и разработка политики будущего главы США.

Напомним, что во время своей победной речи Дональд Трамп пообещал закончить все вооруженные конфликты. Ранее он говорил, что завершит войну в Украине еще до своей инаугурации.

К слову, в WSJ предположили, каким может быть "мирный план" Трампа. Ожидается, что он будет включать отказ Украины от вступления в НАТО и оккупированных территорий в пользу России.