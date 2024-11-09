На данный момент подобные заявления являются лишь личным мнением отдельных личностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что сказали в ЦПД о заявлениях подобных словам Ланзы

Андрей Коваленко подчеркнул, что до инаугурации президента США, которая должна состояться в январе 2025 года, и формирования его команды любые заявления отдельных людей в медиа, вроде заявления старшего советника Трампа о Крыме, следует рассматривать исключительно как их личное мнение. Поэтому пока это не является позицией команды новоизбранного президента.

Поэтому, не паникуйте, впереди месяцы информационных волн. Еще россияне будут подбрасывать разного,

– отметил лейтенант.

Кроме того, руководитель ЦПД предупреждал, что в ближайшие два месяца в СМИ будут появляться множество инсайдов о различных "мирных планах" со ссылкой на источники в "окружении", торги и другие вещи.

"В некоторых манипуляциях будет заинтересована Россия, которая ведет свою игру. Некоторые медиа будут гнаться за хайпом. Нам очень важно будет отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов в этих историях, которые всегда манипулируют такими инфоповодами", – сказал Коваленко.

Он также подчеркнул, что в любом случае, истины и реального положения дел в этих сценариях в медиа будет, как правило, мало. А вот теорий – много.

К слову, отреагировал на слова старшего советника Трампа и советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он отметил, что Украина предлагает мир с 2022 года с вполне реалистичными предложениями, а тот, кто только хочет продолжения войны – российский президент Владимир Путин.