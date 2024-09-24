Це може статися у випадку, якщо цим країнам потрібно буде убезпечитися від російської агресії. Про це пише портал ERR.

До теми "Повинні бути готовими діяти першими": як Естонія змінила стратегію на випадок війни з Росією

Що відомо про плани з перекриття Фінської затоки

Командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Меріло сказав в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat, що військова співпраця між Фінляндією та Естонією все більше орієнтується на морську оборону, і наголосив на необхідності створення планів, які дозволять закрити Фінську затоку для російських кораблів, якщо це потрібно для безпеки обох держав.

Морська оборона – це те, в чому Фінляндія та Естонія й далі нарощуватимуть свою співпрацю, і, можливо, ми зможемо розробити більш конкретні плани того, як, у разі потреби, повністю заборонити діяльність противника в Балтійському морі. У військовій сфері це можна зробити, ми готові це зробити, і ми рухаємось у цьому напрямі,

– сказав Меріло.

За словами генерала, перекриття Фінської затоки залежить від ситуації з безпекою.

"Якщо виникне небезпека, і це буде необхідно, ми готові це зробити, щоб захистити себе", – наголосив він.

Колишній головний редактор військового журналу Suomen Sotilas Яакко Пууперя також прокоментував ситуацію фінським ЗМІ. За його словами, закриття Фінської затоки технічно можливе. Цьому сприяє сама географія, не кажучи вже про вплив мін.

При цьому необхідно враховувати й економічні інтереси Фінляндії: біля затоки розташовані два найважливіші порти Фінляндії – Гельсінкі та ХамінаКотка.

Якби ми опинилися в затяжній кризі, коли довелося б закрити Фінську затоку, то рух довелося б перемістити в бік Північного моря. Це не станеться миттєво, це був би масштабний інфраструктурний проєкт,

– зазначив Пууперя.

За його словами, сьогодні використовують все більше "розумних" мін, однак і традиційні міни, як і раніше, можуть ефективно використовуватися в морській війні.

Яким може бути сценарій перекриття Фінської затоки

На думку Яакко Пууперя, для захисту Фінської затоки необхідно частково використовувати заходи багатовікової давності, тобто міни та берегову оборону, оснащену гарматами. Однак після Другої світової війни методи ведення війни змінилися, і системи озброєнь не обов'язково мають бути на місці. До того ж Фінляндія та Швеція є членами НАТО, що ще більше змінює ситуацію.

Газета "Ілталехті" представила можливий сценарій розвитку подій у разі, якщо питання про закриття Фінської затоки розглядатимуть серйозніше. На думку Пууперя, це означатиме поступове підвищення бойової готовності та демонстрацію сили.

"Я здивувався б, якби на навчання в терміновому порядку не були запрошені американці, британці та, звичайно, шведи. У шведів є свої інтереси. Вони були б раді негайно вирушити у води Аландських островів", – сказав він.

Довідково! Аландські острови – архіпелаг в Балтійському морі на вході в Ботнічну затоку, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами. Архіпелаг має особливий демілітаризований та мономовний статус.

Пууперя підкрелив, що наступним етапом перекриття затоку будуть інспекції кораблів. Він підкреслив, що поряд зі звичайною тактикою ведення війни можуть також застосовуватися альтернативні стратегії, в тому числі радіоелектронна боротьба.