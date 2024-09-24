Это может произойти в случае, если этим странам нужно будет обезопасить себя от российской агрессии. Об этом пишет портал ERR.

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Что известно о планах по перекрытию Финского залива

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило сказал в интервью газете Helsingin Sanomat, что военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше ориентируется на морскую оборону, и отметил необходимость создания планов, которые позволят закрыть Финский залив для российских кораблей, если это нужно для безопасности обоих государств.

Морская оборона – это то, в чем Финляндия и Эстония и дальше будут наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, в случае необходимости, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море. В военной сфере это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении,

– сказал Мерило.

По словам генерала, перекрытие Финского залива зависит от ситуации с безопасностью.

"Если возникнет опасность, и это будет необходимо, мы готовы это сделать, чтобы защитить себя", – подчеркнул он.

Бывший главный редактор военного журнала Suomen Sotilas Яакко Пууперя также прокомментировал ситуацию финским СМИ. По его словам, закрытие Финского залива технически возможно. Этому способствует сама география, не говоря уже о влиянии мин.

При этом необходимо учитывать и экономические интересы Финляндии: возле залива расположены два важнейших порта Финляндии – Хельсинки и ХаминаКотка.

Если бы мы оказались в затяжном кризисе, когда пришлось бы закрыть Финский залив, то движение пришлось бы переместить в сторону Северного моря. Это не произойдет мгновенно, это был бы масштабный инфраструктурный проект,

– отметил Пууперя.

По его словам, сегодня используют все больше "умных" мин, однако и традиционные мины, по-прежнему, могут эффективно использоваться в морской войне.

Каким может быть сценарий перекрытия Финского залива

По мнению Яакко Пууперя, для защиты Финского залива необходимо частично использовать меры многовековой давности, то есть мины и береговую оборону, оснащенную пушками. Однако после Второй мировой войны методы ведения войны изменились, и системы вооружений не обязательно должны быть на месте. К тому же Финляндия и Швеция являются членами НАТО, что еще больше меняет ситуацию.

Газета "Илталехти" представила возможный сценарий развития событий в случае, если вопрос о закрытии Финского залива будут рассматривать более серьезно. По мнению Пууперя, это будет означать постепенное повышение боевой готовности и демонстрацию силы.

"Я удивился бы, если бы на учения в срочном порядке не были приглашены американцы, британцы и, конечно, шведы. У шведов есть свои интересы. Они были бы рады немедленно отправиться в воды Аландских островов", – сказал он.

Справочно! Аландские острова – архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населена финскими шведами. Архипелаг имеет особый демилитаризованный и моноязычный статус.

Пууперя подчеркнул, что следующим этапом перекрытия залива будут инспекции кораблей. Он подчеркнул, что наряду с обычной тактикой ведения войны могут также применяться альтернативные стратегии, в том числе радиоэлектронная борьба.