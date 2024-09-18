На фоне российской агрессии против Украины Эстония пересмотрела свою оборонную стратегию, отходя от пассивного ожидания к подготовке активных действий. Об этом изданию ERR сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии в свежем интервью.

Смотрите также Гибридные игры: почему Россия запускает дроны по странам Европы и куда делись "красные линии" НАТО

Новая стратегия обороны Эстонии

Генерал-майор Карус отметил, что война России с Украиной заставила многих союзников НАТО переосмыслить свои оборонные планы.

Теперь Эстония намерена действовать в случае необходимости первой, сосредотачиваясь на защите своей территории и нанесении ударов по вражеским силам.

Мы не можем просто ждать, пока на нас ударят молотом. Мы должны быть способны сделать некоторые вещи первыми,

– заявил Карус.

По словам генерала, Эстония ежедневно активно тренируется и практикуется, готовясь к обороне страны. Новые потенциальные возможности предусматривают способность наносить удары по противнику глубоко на его территории.

Обратите внимание! Карус также отметил, что сегодняшние планы обороны Эстонии полностью интегрированы с планами НАТО. Союзники, такие как Великобритания и Франция, готовы действовать вместе с Эстонией с первых минут возможного конфликта.

Смотрите также Неизвестная ракета почти пробила "Железный купол" Израиля: что это за оружие и не получит ли его Россия

В Генштабе Эстонии соглашаются, что украинский опыт обороны изменил во многом отношение к войне с Россией. В частности, в том аспекте, что касается ударов по вражескому государству.

Известно, что Силы обороны Эстонии планируют привлечь 1,6 миллиарда евро на развитие обороны, в частности на закупку боеприпасов, способных уничтожать вражеское оружие и подразделения.