Про це 24 Каналу розповів Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко, зазначивши, що у березні 2004 року Путін з Генеральним штабом розробили план миттєвого захоплення країн Балтії. Це стало відомо розвідкам США та Великої Британії.
"Країни Балтії врятувало те, що у 2004 році їх у "пожежному" порядку прийняли до НАТО", – сказав він.
Що врятувало країни Балтії від нападу Росії?
Григорій Омельченко зауважити, що, бувши другим обраним президентом Росії, до прийняття Путіним присяги 7 травня 2004 року, країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія були включені до НАТО. Це, на його думку, врятувало їх від окупації.
Ці невеликі країни мали населення по 1,5 – 2 мільйони, з яких приблизно 30% – це російськомовне населення. Там була величезна "п'ята проросійська колона", яка готова була "з хлібом та сіллю зустрічати окупаційні війська Росії".
Декілька десантних бригад, танкових проривів і за кілька годин вони були б окуповані (країни Балтії – 24 Канал). НАТО потім збиралося б і думало, як застосувати 5 статтю, щоб захистити країни Балтії, а вони вже були б окуповані,
– наголосив генерал-лейтенант СБУ у відставці.
Він нагадав, що Росія проводила військові навчання у січні 2022 року біля кордону з Україною. Там було сконцентровано приблизно 200 тисяч російських військ. Навчання у цей період проводилося і в Білорусі.
То був задум спробувати захопити країни Балтії. Навіть такі ідеї були в головах Путіна і військових генералів Росії. Їх трохи стримав страх НАТО. Але розвідка знала, коли проводилися білорусько-російські навчання, зокрема біля північних кордонів України,
– висловився Григорій Омельченко.
Тоді країни Балтії були змушені посилюватися, підтягувати війська і звертатися до США. Все задля того, щоб вони розмістили на території цих країн, особливо у Литві, хоча б декілька тисяч американських військових.
Чи загрожує Росія країнам Балтії?
У Центрі протидії дезінформації вважають, що Росія готується до нападу на країни Балтії. Кремль використовує дезінформацію, щоб переконати Європу у протилежному, однак через недооцінку загрози з боку Росії, на балтійські країни може очікувати серйозна небезпека вже за 4 6 років.
Литва, Латвія, Естонія та кілька інших сусідніх держав готуються до можливого нападу Росії. Вони замінували кордони з країною-агресоркою, адже помітно, як росіяни накопичують там свої сили.
Дональд Трамп, ймовірно, планує зменшити американську підтримку для країн Балтії. Це може сприяти планом Путіна щодо нападу. У відповідь на це Литва почала більше витрачати грошей на власну оборону.