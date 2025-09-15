Про це 24 Каналу розповів Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко, зазначивши, що у березні 2004 року Путін з Генеральним штабом розробили план миттєвого захоплення країн Балтії. Це стало відомо розвідкам США та Великої Британії.

"Країни Балтії врятувало те, що у 2004 році їх у "пожежному" порядку прийняли до НАТО", – сказав він.

Григорій Омельченко зауважити, що, бувши другим обраним президентом Росії, до прийняття Путіним присяги 7 травня 2004 року, країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія були включені до НАТО. Це, на його думку, врятувало їх від окупації.

Ці невеликі країни мали населення по 1,5 – 2 мільйони, з яких приблизно 30% – це російськомовне населення. Там була величезна "п'ята проросійська колона", яка готова була "з хлібом та сіллю зустрічати окупаційні війська Росії".

Декілька десантних бригад, танкових проривів і за кілька годин вони були б окуповані (країни Балтії – 24 Канал). НАТО потім збиралося б і думало, як застосувати 5 статтю, щоб захистити країни Балтії, а вони вже були б окуповані,

– наголосив генерал-лейтенант СБУ у відставці.

Він нагадав, що Росія проводила військові навчання у січні 2022 року біля кордону з Україною. Там було сконцентровано приблизно 200 тисяч російських військ. Навчання у цей період проводилося і в Білорусі.

То був задум спробувати захопити країни Балтії. Навіть такі ідеї були в головах Путіна і військових генералів Росії. Їх трохи стримав страх НАТО. Але розвідка знала, коли проводилися білорусько-російські навчання, зокрема біля північних кордонів України,

– висловився Григорій Омельченко.

Тоді країни Балтії були змушені посилюватися, підтягувати війська і звертатися до США. Все задля того, щоб вони розмістили на території цих країн, особливо у Литві, хоча б декілька тисяч американських військових.

