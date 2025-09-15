Об этом 24 Каналу рассказал Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко, отметив, что в марте 2004 года Путин с Генеральным штабом разработали план мгновенного захвата стран Балтии. Это стало известно разведкам США и Великобритании.
"Страны Балтии спасло то, что в 2004 году их в "пожарном" порядке приняли в НАТО", – сказал он.
Что спасло страны Балтии от нападения России?
Григорий Омельченко заметил, что, будучи вторым избранным президентом России, до принятия Путиным присяги 7 мая 2004 года, страны Балтии: Литва, Латвия и Эстония были включены в НАТО. Это, по его мнению, спасло их от оккупации.
Эти небольшие страны имели население по 1,5 – 2 миллиона, из которых примерно 30% – это русскоязычное население. Там была огромная "пятая пророссийская колонна", которая готова была "с хлебом и солью встречать оккупационные войска России".
Несколько десантных бригад, танковых прорывов и за несколько часов они были бы оккупированы (страны Балтии – 24 Канал). НАТО потом собиралось бы и думало, как применить 5 статью, чтобы защитить страны Балтии, а они уже были бы оккупированы,
– подчеркнул генерал-лейтенант СБУ в отставке.
Он напомнил, что Россия проводила военные учения в январе 2022 года у границы с Украиной. Там было сконцентрировано примерно 200 тысяч российских войск. Учения в этот период проводились и в Беларуси.
Это был замысел попытаться захватить страны Балтии. Даже такие идеи были в головах Путина и военных генералов России. Их немного сдержал страх НАТО. Но разведка знала, когда проводились белорусско-российские учения, в частности у северных границ Украины,
– высказался Григорий Омельченко.
Тогда страны Балтии были вынуждены усиливаться, подтягивать войска и обращаться к США. Все для того, чтобы они разместили на территории этих стран, особенно в Литве, хотя бы несколько тысяч американских военных.
Угрожает ли Россия странам Балтии?
В Центре противодействия дезинформации считают, что Россия готовится к нападению на страны Балтии. Кремль использует дезинформацию, чтобы убедить Европу в обратном, однако из-за недооценки угрозы со стороны России, на балтийские страны может ожидать серьезная опасность уже через 4 6 лет.
Литва, Латвия, Эстония и несколько других соседних государств готовятся к возможному нападению России. Они заминировали границы со страной-агрессором, ведь заметно, как россияне накапливают там свои силы.
Дональд Трамп, вероятно, планирует уменьшить американскую поддержку для стран Балтии. Это может способствовать плану Путина по нападению. В ответ на это Литва начала больше тратить денег на собственную оборону.