Об этом 24 Каналу рассказал Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко, отметив, что в марте 2004 года Путин с Генеральным штабом разработали план мгновенного захвата стран Балтии. Это стало известно разведкам США и Великобритании.

"Страны Балтии спасло то, что в 2004 году их в "пожарном" порядке приняли в НАТО", – сказал он.

Что спасло страны Балтии от нападения России?

Григорий Омельченко заметил, что, будучи вторым избранным президентом России, до принятия Путиным присяги 7 мая 2004 года, страны Балтии: Литва, Латвия и Эстония были включены в НАТО. Это, по его мнению, спасло их от оккупации.

Эти небольшие страны имели население по 1,5 – 2 миллиона, из которых примерно 30% – это русскоязычное население. Там была огромная "пятая пророссийская колонна", которая готова была "с хлебом и солью встречать оккупационные войска России".

Несколько десантных бригад, танковых прорывов и за несколько часов они были бы оккупированы (страны Балтии – 24 Канал). НАТО потом собиралось бы и думало, как применить 5 статью, чтобы защитить страны Балтии, а они уже были бы оккупированы,

– подчеркнул генерал-лейтенант СБУ в отставке.

Он напомнил, что Россия проводила военные учения в январе 2022 года у границы с Украиной. Там было сконцентрировано примерно 200 тысяч российских войск. Учения в этот период проводились и в Беларуси.

Это был замысел попытаться захватить страны Балтии. Даже такие идеи были в головах Путина и военных генералов России. Их немного сдержал страх НАТО. Но разведка знала, когда проводились белорусско-российские учения, в частности у северных границ Украины,

– высказался Григорий Омельченко.

Тогда страны Балтии были вынуждены усиливаться, подтягивать войска и обращаться к США. Все для того, чтобы они разместили на территории этих стран, особенно в Литве, хотя бы несколько тысяч американских военных.

Угрожает ли Россия странам Балтии?