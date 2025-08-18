В медиа резко начали появляться разговоры о "скором мирном соглашении" между Россией и Украиной. Кремль продвигает информационные операции, чтобы склонить Киев к территориальным уступкам.

Как объяснил 24 Каналу военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, Путин пытается зафиксировать контроль над оккупированными территориями через мирное соглашение. По его словам, российский диктатор боится дальнейших потерь и увеличения давления на фронте и в сфере санкций.

Почему Кремль настаивает именно на мирном соглашении?

Мусиенко отметил, что Россия избегает формулировки "прекращение огня". Для Кремля это лишь временная мера, которая не дает юридического закрепления оккупированных территорий.

Путин хочет зафиксировать для себя определенные территориальные уступки со стороны Украины,

– объяснил военный.

По его словам, через мирное соглашение Россия пытается закрепить контроль над оккупированными землями и получить для себя гарантии безопасности. Подобный сценарий дал бы Москве шанс затянуть время и представить оккупированные регионы как новую реальность.

Александр Мусиенко отметил, что Кремль стремится поспешить с договоренностями. Россия опасается, что со временем Украина сможет отвоевать территории или ситуация внутри России может резко измениться.

Прекращение огня – это временная мера, замораживания конфликта. А дальше мы, возможно, освободим эти территории военным путем, или произойдут потрясения в России, чего тоже нельзя исключать. Для Украины откроется время, а Россия не хочет его давать,

– пояснил военный.

Он подчеркнул, что Москва воспринимает нынешний момент как окно возможностей. По его словам, даже в Кремле понимают, что оно может быстро закрыться под влиянием различных обстоятельств.

Почему Путин реально боится?

Мусиенко отметил, что российский диктатор боится дальнейших потерь. Украина усиливает свои возможности на поле боя, а удары наносят ущерб военно-промышленному комплексу, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслям России.

Путин реально боится. Он опасается того, что под давлением обстоятельств будет вынужден уступать все больше – из-за того, что Украина не сдается, ее дальнобойные способности растут и это наносит ущерб российской экономике и армии,

– отметил военный.

Кроме того, санкции против России и ее партнеров, в частности в сотрудничестве с Индией по нефти, только усиливают давление. По словам Мусиенко, именно эти факторы заставляют Кремль спешить с мирным соглашением.

Вопрос гарантий безопасности

По словам Александра Мусиенко, Кремль может использовать переговоры для выдвижения условий по гарантиям безопасности. Россия может заявлять о готовности не нападать на Украину или страны Европы, но при этом будет требовать ограничений для НАТО и Киева.

Я практически уверен, что Путин может ставить вопрос и гарантии безопасности России. Он хочет гарантии, что НАТО и Украина не будут нападать на Россию,

– объяснил военный.

Он обратил внимание, что под определением "Россия" Кремль может подразумевать и оккупированные территории. Это создает риски для Украины, ведь Москва стремится закрепить свой контроль и добиться уступок по вступлению Украины в НАТО.

Что известно о переговорах и их контексте: главное