Какой ультиматум поставили Индии?

Индия должна выбрать между торговлей с Россией и США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил, что перед Индией стоит выбор: либо она прекращает покупать российскую нефть, или теряет доступ к рынку США.

По его словам, Индия выступает мировым посредником для российской нефти, поставляя Москве деньги. Это подрывает усилия мира по изоляции военной экономики Путина.

На самом деле движущей силой этой торговли является жажда сверхприбылей индийского нефтяного лобби. Нефтяные компании превратили страну в гигантский центр переработки дешевой российской нефти,

– написал Наварро.

Именно поэтому, по словам советника Трампа, США решили ввести новые 25%-ные пошлины против Индии в дополнение к 25%-м "взаимным" пошлинам. Это заставит страну выбрать между Россией и США.

Почему Индия заинтересована в нефти из России?

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии возобновили запросы к трейдерам по закупке российской нефти. Спотовые скидки на поставку российской Urals в Индию в октябре расширились примерно до 2,70 долларов за баррель с 1–1,50 доллара за баррель в конце июля.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти с 2022 года после того, как западные страны отказались от российской нефти и ввели санкции против Москвы за ее вторжение в Украину,

– напомнили в Reuters.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце пригрозил санкциями покупателям российского экспорта, если Россия не согласится на мирное соглашение с Украиной.