Путин перенял поведение Трампа: как они готовятся к переговорам

Владимир Путин якобы выражает свою поддержку лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, у которого сейчас довольно напряженные связи с администрацией Дональда Трампа. Это может быть хитрый план кремлевского диктатора для улучшения диалога с США.

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что это один из методов, который Путин мог позаимствовать у Трампа. Президент США также часто начинает переговоры с похожих маневров.

Смотрите также США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия

Как Путин готовится к переговорам с Трампом?

Александр Крае заметил, что часто американский лидер говорит о прекрасных отношениях с другой стороной, но накануне встречи его позиция меняется кардинально. Таким образом Трамп якобы пытается создать давление, чтобы иметь преимущество во время диалога.

Путин фактически делает то же самое. Трамп хочет пойти ему на уступки, хочет, чтобы ему было комфортно. Путин увидел в этом слабость. Это старая "пацанская" логика,

– сказал он.

Кремлевский диктатор через Венесуэлу пытается давить на США. Краев отметил, что Россия отправляет туда своих наемников, чтобы тренировать местных силовиков.

"Путин разыгрывает такую же партию, как и Трамп в торговых переговорах. Лидер США боится это делать в большой геополитике, а кремлевскому диктатору уже нечего терять", – добавил эксперт совета внешней политики "Украинская призма".

Что известно о противостоянии США и Венесуэлы?