Путін перейняв поведінку Трампа: як вони готуються до перемовин

Володимир Путін начебто висловлює свою підтримку лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро, у якого зараз доволі напружені зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа. Це може бути хитрий план кремлівського диктатора для покращення діалогу із США.

Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що це один із методів, який Путін міг запозичити у Трампа. Президент США також часто розпочинає переговори зі схожих маневрів.

Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Як Путін готується до переговорів із Трампом?

Олександр Крає зауважив, що часто американський лідер говорить про чудові відносини з іншою стороною, але напередодні зустрічі його позиція змінюється кардинально. Таким чином Трамп нібито намагається створити тиск, щоб мати перевагу під час діалогу.

Путін фактично робить те саме. Трамп хоче піти йому на поступки, хоче, щоб йому було комфортно. Путін побачив у цьому слабкість. Це стара "пацаняча" логіка,

– сказав він.

Кремлівський диктатор через Венесуелу намагається тиснути на США. Краєв наголосив, що Росія відправляє туди своїх найманців, щоб тренувати місцевих силовиків.

"Путін розігрує таку саму партію, як і Трамп у торгівельних перемовинах. Лідер США боїться це робити у великій геополітиці, а кремлівському диктатору вже нічого втрачати", – додав експерт ради зовнішньої політики "Українська призма".

Що відомо про протистояння США та Венесуели?