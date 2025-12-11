Путін перейняв поведінку Трампа: як вони готуються до перемовин
- Путін підтримує Мадуро, щоб, ймовірно, покращити діалог із США, використовуючи методи, схожі на тактику Трампа.
- Росія відправляє найманців у Венесуелу для тренування місцевих силовиків, щоб тиснути на США.
Володимир Путін начебто висловлює свою підтримку лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро, у якого зараз доволі напружені зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа. Це може бути хитрий план кремлівського диктатора для покращення діалогу із США.
Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що це один із методів, який Путін міг запозичити у Трампа. Президент США також часто розпочинає переговори зі схожих маневрів.
Як Путін готується до переговорів із Трампом?
Олександр Крає зауважив, що часто американський лідер говорить про чудові відносини з іншою стороною, але напередодні зустрічі його позиція змінюється кардинально. Таким чином Трамп нібито намагається створити тиск, щоб мати перевагу під час діалогу.
Путін фактично робить те саме. Трамп хоче піти йому на поступки, хоче, щоб йому було комфортно. Путін побачив у цьому слабкість. Це стара "пацаняча" логіка,
– сказав він.
Кремлівський диктатор через Венесуелу намагається тиснути на США. Краєв наголосив, що Росія відправляє туди своїх найманців, щоб тренувати місцевих силовиків.
"Путін розігрує таку саму партію, як і Трамп у торгівельних перемовинах. Лідер США боїться це робити у великій геополітиці, а кремлівському диктатору вже нічого втрачати", – додав експерт ради зовнішньої політики "Українська призма".
Що відомо про протистояння США та Венесуели?
Трамп вважає, що правління диктатора Мадуро скоро завершиться. Він припустив, що США можуть провести військову операцію у Венесуелі, однак поки цього в планах немає.
Лідер США шукає різні способи, як усунути Мадуро від влади. Є кілька варіантів, як США діятимуть проти Венесуели, зокрема мовиться про удари по військових об'єктах, які охороняють диктатора.
Те, як США діють щодо Венесуели може бути сигналом для Росії. Все тому, що кремлівський диктатор, попри санкції, які виснажують російську економіку, намагається підтримувати Мадуро. Невідомо як довго це продовжується з огляду на американський тиск.