Важный игрок в Кремле: действительно ли Путин рассорился с Лавровым

В СМИ предполагают, что Путин недоволен сейчас главой МИД России Лавровым якобы из-за того, что тот не смог поспособствовать, чтобы его встреча с Трампом в Будапеште состоялась. Однако эта версия вызывает сомнения.

Об этом в эфире 24 Канала отметил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, напомнив, что Лавров длительное время находится в окружении российского диктатора и ему удается там удерживаться.

Лавров – самый большой сторонник войны

Политолог выразил убеждение, что министр иностранных дел России является важным игроком в российском политикуме. Хотя он и не исключает, что обострение между Путиным и Лавровым могло произойти, однако заметил, что как раз Лавров является большим сторонником вооруженной агрессии и как никто другой настаивает на продолжении боевых действий против Украины.

"Поэтому, возможно, это внутренние споры. Если они действительно там есть, то Украине это играет на пользу. Было бы хорошо, если бы Лавров отходил от определенных дел. Если удастся его подвинуть (человека, который расшатывает ситуацию) в пользу тех, кто был бы готов сегодня идти на переговоры для сохранения российской экономики, то это было бы нам на руку", – считает Ткачук.

К сведению! Западные медиа сообщают, что встреча Трампа и Путина в Венгрии была отменена американской стороной после разговора Рубио с Лавровым. Вроде бы после него госсекретарь США сделал вывод, что Россия не готова двигаться в сторону мира и стремится затягивать время. Об этом он доложил Трампу, который впоследствии ввел санкции в отношении страны-агрессора.

Какие последние заявления сделал Лавров?