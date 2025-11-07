Важливий гравець у Кремлі: чи справді Путін розсварився з Лавровим

В ЗМІ припускають, що Путін незадоволений зараз очільником МЗС Росії Лавровим нібито через те, що той не зміг посприяти, аби його зустріч з Трампом у Будапешті відбулася. Однак ця версія викликає сумніви.

Про це в етері 24 Каналу зазначив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, нагадавши, що Лавров тривалий час перебуває в оточенні російського диктатора і йому вдається там утримуватися.

Лавров – найбільший прихильник війни

Політолог висловив переконання, що міністр закордонних справ Росії є важливим гравцем в російському політикумі. Хоча він і не виключає, що загострення між Путіним і Лавровим могло відбутися, проте зауважив, що як раз Лавров є великим прихильником збройної агресії та як ніхто інших наполягає на продовженні бойових дій проти України.

"Тому, можливо, це внутрішні сперечання. Якщо вони дійсно там є, то Україні це грає на користь. Було б добре, якби Лавров відходив від певних справ. Якщо вдасться його посунути (людину, яка розхитує ситуацію) на користь тих, хто був би готовий сьогодні йти на переговори задля збереження російської економіки, то це було б нам на руку", – вважає Ткачук.

До відома! Західні медіа повідомляють, що зустріч Трампа і Путіна в Угорщині була скасована американською стороною після розмови Рубіо з Лавровим. Начебто після неї держсекретар США зробив висновок, що Росія не готова рухатися в бік миру і прагне затягувати час. Про це він доповів Трампу, який згодом впровадив санкції стосовно країни-агресорки.

Які останні заяви зробив Лавров?