Що не так з версією, що Путін розчарувався Лавровим?

Лавров – єдиний постійний член Ради безпеки Росії, який не був на засіданні, на якому обговорювали російську відповідь на заяви Трампа щодо ядерних випробувань. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Також міністр закордонних справ Росії не очолюватиме делегацію на зустрічі G20. Раніше Лавров завжди підміняв Путіна на цьому важливому саміті. Цього разу очільником російської делегації буде заступник голови адміністрації президента Росії Максим Орєшкін.

З цього роблять висновок, що Лавров не зміг домовитися про бажану для Путіна зустріч і тому більше не викликає ентузіазм у російського керманича. З цього ми маємо вирішити, що це виявляється Лавров "яструб", а Путін бажає домовитися із Трампом. Однак, якби так дійсно було, то російському президенту нічого б не заважало сигналізувати Трампу щодо готовності до поступок.

Я впевнений, що якби Трамп тільки дізнався, що Путін готовий до припинення вогню в Україні, то ніяких проблем щодо зустрічі не було б. І немає ніякого значення, хто і як про це домовлявся б.

Але проблема саме в тому, що Путін не бажає жодних поступок. Ба більше, останнім часом він кошмарить Трампа постійними випробуваннями російських балістичних ракет, які можуть атакувати цілі на території США. Лавров у розмові із державним секретарем США Марко Рубіо просто передав тези, які узгодив з Путіним.

Саме так працює російська влада, і саме так вибудовуються вектори у російській зовнішній політиці. Лавров, який очолює МЗС вже два десятиріччя поспіль, влаштовує Путіна саме тим, що не проявляє жодної власної ініціативи. Навіть попередник Лаврова на посаді міністра вже призабутий Ігор Іванов залишив посаду, бо здавався занадто ініціативним і самостійним дипломатом. Ну, а до Лаврова таких претензій ніколи не було.

Лавров – лише "інструмент" Путіна

Тоді виникає питання: а чому це Путін має ображатися на людину, яка старанно виконує будь-які його доручення, навіть не намагаючись використати дипломатичні інструменти, щоб допомогти своїм співрозмовникам відчути хоча б натяк на цивілізованість російської зовнішньої політики? У чому ж причина відсутності Лаврова на засіданні Радбезу?

Можливо, у стані здоров'я російського міністра. Лавров вже не молода людина. Він неодноразово подавав президенту Росії прохання про відставку з посади. Кожного разу Путін відмовлявся підписувати відставку. Ймовірно, може настати час, коли Путіну буде потрібний новий міністр. Та це не має ніякого значення, бо він теж буде безініціативною людиною, що виконуватиме будь-які вказівки.

Щодо заміни очільника делегації Росії на зустрічі G20, то тут Кремль намагається продемонструвати абсолютну незацікавленість у цій зустрічі. Реакція Кремля – це наслідок розмов про те, що Путін сам може прибути на зустріч до Південної Африки, щоб шукати товариства президента Трампа.

Кремль ніби сигналізує: "Нас настільки не цікавить ця зустріч і присутність на ній Трампа, що навіть нашому міністру закордонних справ нема чого робити на такому неважливому саміті".

Крім того, Лавров неодноразово ставав справжньою мішенню для неприємних питань журналістів на саміті G20. Вони запитували у міністра закордонних справ Росії, як він ставиться до агресивної війни своєї країни проти України та до інших протиправних і агресивних дій Кремля. Натомість Орєшкін, якого ніхто навіть не впізнає у кулуарах саміту, застрахований від таких неприємних питань.

Тому питання навіть не в тому, що відбувається з Лавровим, і чи може він залишити посаду міністра. Найголовніше те, що коли Лавров розмовляє з Рубіо чи іншим західними дипломатами, то транслює позицію Путіна, який не готовий до жодних перемовин.

"Яструб" тут не Лавров, він лише інструмент в руках справжнього "яструба" і прихильника довгої війни Росії проти України. Прізвище цієї людини нам добре відоме. Це – Путін.