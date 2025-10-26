Путин снова пугает ядерным оружием: в России заявили об испытаниях ракеты "Буревестник"
- Глава российского генштаба заявил об испытании ракеты "Буревестник", которая находилась в воздухе 15 часов и пролетела 14 тысяч километров.
- Путин назвал ракету уникальным изделием и предложил готовить инфраструктуру для ее размещения в вооруженных силах России.
Глава российского генштаба заявил об испытаниях ракеты "Буревестник". Путин назвал оружие уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российского пропагандиста Павла Зарубина.
Что говорят россияне?
Глава генерального штаба России Валерий Герасимов рассказал об испытаниях ракеты "Буревестник". По его словам, полет ракеты длился 14 тысяч километров. "И это не предел", – говорит россиянин. Ракета якобы находилась в воздухе 15 часов.
В свою очередь, Владимир Путин предложил определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в вооруженных силах России.
Крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты,
– сказал российский диктатор.
Герасимов заверил, что технические характеристики "Буревестника" позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.
Как Кремль запугивает оружием?
В 2023 году Путин уже рассказывал о "Буревестнике". Тогда он отметил, что российская оборонная промышленность провела "последнее успешное испытание" межконтинентальной ракеты.
Уже в 2025 году СМИ отметили, что Россия готовится к испытанию новой крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерным зарядом.
Спутниковые снимки зафиксировали рост активности на полигоне Панково, а официальные ведомства США и России воздержались от комментариев.