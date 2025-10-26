Путін знову лякає ядерною зброєю: у Росії заявили про випробування ракети "Буревісник"

Очільник російського генштабу заявив про випробування ракети "Буревісник". Путін назвав зброю унікальним виробом, якого у світі немає ні в кого.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російського пропагандиста Павла Зарубіна.

Що кажуть росіяни?

Очільник генерального штабу Росії Валерій Герасимов розповів про випробування ракети "Буревісник". За його словами, політ ракети тривав 14 тисяч кілометрів. "І це не межа", – каже росіянин. Ракета нібито перебувала в повітрі 15 годин.

Своєю чергою, Володимир Путін запропонував визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї в збройних силах Росії.

Крилаті ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою – це унікальний виріб, якого у світі немає ні в кого. Ключові завдання з випробувань ракети досягнуті,

– сказав російський диктатор.

Герасимов запевнив, що технічні характеристики "Буревісника" дозволяють застосовувати її з гарантованою точністю по високозахищених об'єктах на будь-якій відстані.

Як Кремль залякує зброєю?