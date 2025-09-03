"Придется все решить оружием": Путин назвал варианты завершения войны в Украине
- Путин заявил, что договориться о "приемлемом варианте" прекращения войны в Украине возможно, иначе Россия якобы будет вынуждена решить вопрос вооруженным путем.
- По словам диктатора, российские военные хотят достижения целей так называемой "СВО", а остальное – "имеет второстепенное значение".
В среду, 3 сентября, Владимир Путин завершил свой многодневный визит в Китай пресс-конференцией. На ней он заявил, что договориться о "приемлемом варианте" прекращения "конфликта в Украине" возможно.
Если же нет – придется "решить все вооруженным путем". Российского президента цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Что говорит Путин о завершении войны в Украине?
По словам диктатора, после того, как Кремль из-за настойчивых призывов западноевропейских коллег якобы отвел свои войска от Киева, ему сказали: "Теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, или мы вам".
Однако Путин все же якобы "видит свет в конце тоннеля" и надеется на "здравый смысл". Он считает возможным договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.
Этому способствуют, в частности, настроение действующей администрации США и призывы найти решение ситуации.
В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем,
– пригрозил российский президент.
Какие варианты урегулирования рассматривает Кремль?
Путин убеждает, что подходы к урегулированию "украинского вопроса" могут быть разными.
Якобы есть те, кто хочет воевать до последнего украинца, а также те, кто пытается найти мирное решение. Ко второй категории диктатор отнес представителей действующей американской администрации.
По его словам, российские военнослужащие в подавляющем большинстве выступают за то, чтобы страна-агрессор достигла всех своих целей, определенных еще в начале "СВО".
Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами,
– поделился выводами.
Путин завершил визит в Китай: главные заявления
- По мнению Путина, передача Киеву замороженных российских активов нанесет огромный ущерб международной экономике, и "умные" западные лидеры это понимают.
- Российский президент якобы никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским. Более того, он готов встретиться в Москве.
- Также Россия якобы никогда не заявляла, что гарантии безопасности Киеву могут быть предоставлены в обмен на территории.
- Кремль убеждает, что для решения любых территориальных вопросов украинская власть должна провести референдум.