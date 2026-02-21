Путин этого боится: эксперт по безопасности назвал, какие в России есть альтернативы всеобщей мобилизации

Российский диктатор не хочет сегодня объявлять всеобщую мобилизацию, чтобы не потерять падающую степень доверия россиян к власти. Поэтому Путин нашел вариант отправлять на фронт за деньги. Пока что этот способ работает.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук, однако добавил, что уже нужных результатов такой вариант набора мужчин в армию не приносит. России не хватает бойцов, она не может покрыть потери на фронте в полной мере.

Путин ищет способ пополнить армию: к чему может прибегнуть?

В январе Россия понесла на 9 тысяч человек больше потерь, чем могла компенсировать. Это свидетельствует о том, что желающих присоединиться к армии даже несмотря на высокие выплаты за подписание контракта с минобороны России уже нет.

К сведению! В определенных регионах России в бюджете не хватает средств, чтобы покрывать единовременные выплаты контрактникам. Так называемые "подъемные" составляют сейчас 3 миллиона рублей. Оренбургская область из-за нехватки денег в местной казне обратилась к руководству Нижегородской за субсидией. Там предусмотрели ее размером 400 миллионов рублей.

Как подчеркнул Лакийчук, в России еще был вариант с осужденными, когда вместо решетки мужчинам предлагали ехать на фронт. Они соглашались на это, но по его словам, сегодня это уже не работает, ведь ресурс заключенных иссяк. Десятки российских СИЗО и колоний закрылись из-за резкого падения количества арестованных. Эти люди ехали на фронт, где погибали.

Сейчас Россия ищет способы как пополнять свое войско. Лакийчук отметил на том, что страна-агрессор пользуется возможностью привлечения иностранных армий к войне против Украины, в частности обращаясь к Ким Чен Ыну, который присылает северокорейских военнослужащих. Кроме того, вербует мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки из Центральной Азии.

"А есть уже готовые армии, например, в Северной Корее. Сейчас 10 тысяч северокорейцев стоит на севере Украины, это боевые и инженерные подразделения. Дать денег Ким Чен Ыну и привлечь готовую боевую силу для Путина лучше, чем проводить всеобщую мобилизацию. Он может дать больше денег и масштабировать присутствие северокорейцев", – озвучил Лакийчук.

По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики, есть еще один способ пополнения армии, к которому может прибегнуть глава Кремля. Например, обратиться к стране-соседке – Беларуси. Ведь у ее самопровозглашенного президента Лукашенко тоже есть своя армия.

Лукашенко ее отдавать не хочет, но его можно подвинуть и добавить небольшое войско в состав своих вооруженных сил. Путин будет определяться, что ему будет удобнее, на какие риски он готов будет пойти,

– подытожил Лакийчук.

Обратите внимание! Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус убежден, что Россия имеет предел и в определенный момент российские матери могут выступить против отправки своих сыновей на фронт, видя, какие большие потери несет их армия. Он также считает, что сейчас завершать войну Путин не хочет, потому что не достиг объявленных российскому народу целей. Поэтому если подпишет мирное соглашение, определенный процент россиян может расценить это как предательство.

Как враг пополняет армию?